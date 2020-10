Enfermeras del hospital Daniel Alcides Carrión protestan exigiendo mejoras laborales

Información: Jessica Merino/URPI-GLR

Han transcurrido más de 200 días desde que inició de la emergencia nacional por el nuevo coronavirus en Perú y el personal de enfermería del hospital Daniel Alcides Carrión asegura continuar en estado de desprotección para desempeñar sus funciones. Por ese motivo realizaron una protesta para exigir el suministro de equipos de protección personal (EPP) y el cumplimiento de los subsidios que el gobierno prometió.

“Los EPP no son de buena calidad y no se nos está dando para los servicios completos, el bono COVID, que se nos prometió, no ha sido para todos y los funcionarios administrativos han sido los que han recibido primero”, manifestó Iris Sánchez, secretaria general del sindicato de enfermeros del hospital.

Además de denunciar la precaria calidad de los EPP, demandaron el pago del bono COVID que se les otorgaría, además del reconocimiento por las horas complementarias que han debido laborar para suplir la ausencia de personal y el incremento salarial del personal CAS.

“Estamos trabajando con un déficit de 50% y 60%, se nos ha estado prometiendo el trabajar con horas complementarias, pero eso no es remunerado y ahora nos dicen que será pagado con horas libres. ¡Tenemos personal CAS hace más de seis años con el mismo sueldo! Siguen trabajando con un suelo ínfimo. Nos vamos a quedar sin personal que atienda a pacientes”, añadió.

La licenciada contó que en el mes de junio sostuvieron un diálogo con la dirección del nosocomio después de varios plantones, pero no se concretaron los acuerdos. “Después de eso la dirección ha hecho caso omiso. Venimos reclamando el bono de alimentación, esto otros hospitales lo reciben. Los uniformes, hace como 8 años no nos dan. Se prioriza para áreas críticas, pero ¿los demás servicios?”, finalizó.

