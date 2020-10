Cusco: investigan caso de violación sexual grupal contra mujer en Poroy

Conmoción causó en Cusco el caso de una mujer que denunció que un grupo de hombres la atacó sexualmente. Las primeras investigaciones policiales hallaron que la víctima fue sorprendida por los sujetos en su propia vivienda. Ella quedó gravemente herida.

Hasta la sede de la Defensoría del Pueblo acudieron los familiares de la mujer de 59 años de edad para denunciar que luego del abuso sexual grupal, hecho ocurrido la tarde del último domingo 27 de setiembre, uno de los sospechosos fue puesto en libertad por disposición del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco. “Estamos indignados por el accionar del juzgado, por eso recurrimos a la Defensoría del Pueblo”, agregó el familiar denunciante.

El caso se registró en el distrito cusqueño de Poroy. De acuerdo a los primeros atestados policiales, los sujetos ingresaron a la casa de la víctima. Los hombres la abordaron con confianza porque ella los conocía.

Los médicos le realizaron tres cirugías y por el momento, su estado es bastante delicado, detalló Yury Querhuarupay, especialista del Hospital Antonio Lorena.

En tanto, la Policía capturó a dos de los cuatro presuntos agresores sexuales que fueron identificados como Severino Cáceres C. (54) y Enrique Quispe C. (40); mientras que los otros dos, que responden a los nombres de Efraín Toccas C. y Fernando Quispe C., se encuentran no habidos hasta el momento.

Los pobladores de Poroy exigen que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables del ataque. Asimismo, piden mayor seguridad a las autoridades, debido a que temen se vuelva a suscitar un hecho similar.

