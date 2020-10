Por: Jesica León

La prueba molecular rápida denominada LAMP para hacer el diagnóstico del COVID-19 y que da resultados en dos horas, ya está en uso y en breve se ampliará su aplicación en el país.

Se trata de una técnica que antes se aplicaba para detectar casos de dengue y zika. La prueba ha demostrado eficacia y en estos días se está capacitando al personal de varias Diresas para su ampliación a más regiones del país.

Esta metodología se ha implementado en la Diresa del Callao, la Diresa de Moquegua y en los hospitales Guillermo Almenara (EsSalud) e Hipólito Unanue (Minsa) y ya cuenta con la aprobación para el procesamiento de muestras. Ahora se está capacitando personal en las Diris de Lima Centro y Lima Este, y la Diresa de Pasco.

Asimismo, se está haciendo las coordinaciones para que en Ayacucho, Cusco, Madre de Dios y Áncash se inicie el proceso de capacitación e implementación de esta tecnología.

Óscar Escalante, desarrollador principal de esta prueba, explica que una vez que se haya capacitado al personal y otorgado los permisos necesarios para el uso de esta metodología, los resultados de las muestras se registrarán en los reportes del Ministerio de Salud sobre los casos positivos de COVID-19.

La idea es que el procesamiento de las muestras no se realice en el Instituto Nacional de Salud (INS), sino en el mismo establecimiento de salud o laboratorio de referencia donde se requiera su uso.

Esta tecnología permite que cada establecimiento de salud tenga la capacidad para realizar 200 pruebas diarias y 6.000 pruebas mensuales en sus propios ambientes, señala el INS.

El plan es priorizar la implementación de la metodología LAMP en aquellas regiones donde no se cuenta con laboratorios para el diagnóstico de las pruebas moleculares y hay mayor demanda de casos. Es por eso que se eligieron Ayacucho, Áncash y Madre de Dios.

“Una de las principales ventajas de esta prueba es que se necesita una infraestructura de mínimas condiciones, ya no requiere de especialistas de la salud o técnicos, no se necesita un biólogo molecular. En el caso de LAMP, solo es necesario ver el cambio de color; una persona capacitada pero no especializada fácilmente puede determinar si una prueba es positiva o negativa. Es mucho más sencillo operar y el tiempo de procesamiento es más corto”, explica Escalante.

La prueba molecular rápida LAMP detecta el material genético del virus y puede dar resultados en dos horas, cuando lo normal es que se espere entre tres y cinco días para obtener el resultado de una prueba molecular convencional.

Dada la rapidez en los resultados, puede utilizarse en los operativos Tayta o en los vuelos internacionales. La situación sobre su uso depende de la aprobación del Minsa.

La recomendación es que la prueba molecular rápida se utilice en los 5 primeros días desde el inicio de los síntomas, porque luego de este periodo se elevan los anticuerpos de las personas.

Julio Ramírez, director de Laboratorio de Salud Pública del Callao, explica que se viene aplicando la metodología en el laboratorio referencial de la Diresa Callao ubicado en las instalaciones del Hospital Regional de Rehabilitación. Indicó que actualmente se procesan 200 pruebas al día con la metodología LAMP. Es un gran avance.

71 genomas del nuevo coronavirus

El INS realizó el secuenciamiento y análisis de 71 genomas del virus SARS-CoV-2 obtenidos de pacientes peruanos.

Esta información servirá para el diseño, evaluación de vacunas y tratamientos contra el Covid-19 en el país.

El estudio incluye mutaciones y rutas de expansión del virus para conocer cómo se está expandiendo y cambiando en las diferentes regiones del país, informó el biólogo molecular del INS Carlos Padilla Roja. Para ello se estudiaron muestras de pacientes.

