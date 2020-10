Arequipa: excandidato aprista y catedrático universitario insulta a periodistas en su día [VIDEO]

La cátedra de un docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa ha provocado una intensa discusión en redes sociales, luego de conocerse que en medio de su clase insultó a los hombres y mujeres de prensa. En respuesta a todo lo ocurrido, el profesor identificado como Mario Azalde León ha advertido denuncias penales contra los estudiantes que filtraron un video de su clase.

Azalde León, quien además en la última campaña electoral participó como candidato al Congreso por el Apra, realizaba su clase para el curso de Ciudadanía e Interculturalidad del segundo año de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA, cuando repentinamente su discurso llamó la atención de sus alumnos.

“La prensa es una basura, peor que los abogados, y yo soy abogado, son los periodistas, esos son un asco, es la peor basura que puede haber en la sociedad”, dijo Azalde León el 01 de octubre, fecha en la que se celebra el Día del Periodista, sin imaginar que era grabado.

Cuando ya había articulado una serie de frases recurriendo al insulto, repentinamente parece darse cuenta que no sabe a qué estudiantes dictaba cátedra. Azalde enseña a los jóvenes que se forman en las escuelas de Ciencias de la Comunicación y Derecho de la UNSA. “¿Esta clase no es de comunicación, no? ¿No son de comunicación, no? No vaya a ser que me... ¿Son de arte, creo ustedes no? A ver voy a verificar”, señala en plena transmisión.

Docente Azalde se dirige a sus alumnos de Ciencias de la Comunicaón. Foto: Captura

Horas después, el fragmento de su clase se filtró en redes sociales, provocando una polémica entre internautas que se identificaban como universitarios, así como profesionales de la comunicación, abogados y personas en general.

A raíz de lo ocurrido, desde la UNSA anunciaron diversas medidas correctivas. Por su parte, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación esta mañana se registró una reunión virtual de departamento para evaluar las medidas a tomar respecto al caso. Se conoció que en la Escuela de Derecho también harían lo propio mañana.

Por su parte, el docente Azalde, al conocer la propalación del video en redes sociales, a través del grupo de WhatsAppa que tiene con los estudiantes de Comunicación, les dio 24 horas para identificar a la persona que cortó el material y lo puso en circulación, advirtiendo que sino proceden denunciará penalmente al responsable debido a que -asegura- se violaron sus derechos a la libertad de catedra y expresión.

“Que se dedique a atender a su hija”

Esta no es la primera vez que Azalde León provoca una intensa discusión entre los internautas. En noviembre del 2019, mientras era candidato al Congreso, publicó un post a través de Facebook en el que mandaba a una de sus contendoras a dedicarse a criar a su hija.

“Hay otra candidata de iniciales G.C. que postula por el PPC que no tiene estudios universitarios terminados (…) y tiene una niña de 9 años que necesita de su madre. ¿Con que coherencia una persona que todavía no ha resuelto sus asuntos pretende decirnos que resolverá los nuestros? Que se dedique a terminar sus estudios y a atender a su niña, que seguramente la necesita”, posteó aquella vez Azalde.

Horas después de dicha publicación, el candidato posteó otra responsabilizando sobre el hecho a un integrante de su equipo, al haber incluido en el post a la hija de la candidata.

