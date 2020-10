Surco: intervienen criadero clandestino de gallos y encuentran a seis personas encerradas con candado

Un local que funcionaba como criadero clandestino de gallos, ubicado en Surco, fue clausurado tras una inspección del personal de la Subgerencia de Fiscalización de la municipalidad del distrito con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Los agentes hallaron a seis personas encerradas con candado en el interior.

Este establecimiento sin licencia está ubicado en el pasaje Julio Ponce Antuñez de Mayolo, cerca a la base aérea Las Palmas. El constante ruido producido por los gallos alertó a los vecinos, quienes decidieron llamar a las autoridades.

Jorge Enrique Shikiya Huamán, dueño del criadero, mencionó que no ha cometido ningún acto ilícito; no obstante, no tenía licencia municipal ni certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones.

Además, la presencia de seis personas en el local alertó a los fiscalizadores. Ellos trataron de esconderse al notar la presencia de la Policía. “Se pudo constatar la crianza de gallos en el lugar, pero no la existencia de un coliseo como se presumía. Incluso se halló una balanza donde los pesaban. Había decenas de jaulas que daban cuenta de la presencia de los animales”, dijo uno de los fiscalizadores.

Local clausurado. Foto: Municipalidad de Surco

Los dueños serán multados con más de 8.000 soles por tener un local sin las medidas necesarias para los animales.

