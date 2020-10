Luque dice que su gestión controló COVID-19 en Puno

Liubomir Fernández

El gobernador de Puno, Agustín Luque se lavó las manos en la comisión de fiscalización del Congreso. La autoridad regional fue convocada a este grupo de trabajo para dar explicaciones por una serie denuncias con relación a su actuación frente a la actual emergencia. La acción fue impulsada por los parlamentarios de dicha región.

Alegó que la pandemia fue una situación especial. Dijo que su gestión hizo todo lo posible para frenarla. El resultado fue que en el altiplano hay un descenso en el número de muertes por COVID-19.

Luque alegó que se efectuó todo tipo de medidas para contener el virus y se ejecutó todos los presupuestos, de acuerdo a la aprobación de cada partida.

Alegó que su administración recibió una transferencia de 29 millones 269 mil 949 soles para afrontar la emergencia.

La reacción de los consejeros se no hizo esperar. Severo Vidal Flores Ccopa, aseguró Luque mintió con total impunidad. Recordó que hasta hoy, el presupuesto que se transfirió a las distintas redes de salud no se ejecuta al 100 %. La mayoría presenta baja inversión. “Ha mentido. Ha hecho un resume que no revela la realidad de Puno porque ni siquiera se han comprado las plantas de oxígeno. En el consejo regional se han adoptado varios acuerdos que no se han implementado hasta ahora. Todo está de cabeza”, dijo.

Por su parte, Germán Alejó aseguró que Luque ha sorprendido. “Ha confundido y mentido a la región Puno. Incluso dijo que el este jueves estaría entrando una planta de oxígeno. Pero hasta el momento no hay nada”, precisó.

Alejo dijo que harán un informe público sobre los puntos en que se faltó a la verdad.

