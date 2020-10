Lucio Quispe Santillana: “Dos veces he retornado de la muerte”

Despertarse, rezar, apoyar los pies en el piso, caminar y volver al servicio. La secuencia no puede ser más simple y rutinaria. Pero el suboficial superior Lucio Rolando Quispe Santillana, uno de los sobrevivientes de la caída de un helicóptero en el Callao, hace 8 años, lo vive como un verdadero milagro. Y no hay mañana que no lo sienta así.

Él era técnico de vuelo cuando vivió el momento que partió su vida en dos. Quispe fue uno de los tres miembros que componían la tripulación de la aeronave Robinson R44.

El 10 de abril del 2012, alzaron vuelo. El aparato estaba a cargo del mayor Óscar Arnés Canova (piloto) y del capitán Iván Carrillo Díaz (copiloto). A los pocos segundos de despegar del estadio Miguel Grau, empezó a perder altura y se estrelló contra una vivienda. Todos sobrevivieron.

Quispe, sin embargo, jura que nunca sintió la muerte tan cerca como ahora que fue atacado por el mortal Covid-19. “Dios me está dando una oportunidad. Él tiene un propósito conmigo”, nos dice antes de persignarse.

Venció al COVID-19

Quispe es casado y tiene dos hijos. Tuvo en su garganta, en su dolor de cabeza y en su cansancio físico la suma de todos los miedos de tener el ‘enemigo invisible’. Y lo tuvo. Pero él, ahora, es uno de los recuperados del coronavirus.

Este valeroso policía se contagió durante el servicio, en la primera línea de batalla. “Todos los días salíamos a patrullar para que la gente no burle las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno”, recuerda.

Hoy tiene fresco el test positivo de Covid-19. Fue registrado el 5 de mayo pasado. Un día antes comenzó con los síntomas. Le subió la temperatura, tuvo problemas de saturación de oxígeno. En ningún momento perdió la conciencia. Todos los días se enteraba de que fallecía un compañero del grupo con los que compartía servicio.

“Tuve cinco días de crisis, temí lo peor. Me encomendé a Dios. En cada momento repetía: ‘Jesús yo confío en ti’, y mi vía respiratoria volvió casi a la normalidad”.

Tras el confinamiento domiciliario y el “fin de su aislamiento obligatorio”, volvió al servicio. “El miedo al coronavirus no se te va, aunque te hayas curado”, dice a La República. “Dos veces he vuelto de la muerte”, reflexiona enseguida.

En comunión con Dios

Antes de volver a trabajar, tuvo una reunión con su esposa Esther, sus dos hijos y sus nietos. Nadie más en su familia se había infectado con el Covid-19, lo cual lo tranquilizó. En esos momentos, su mayor preocupación eran ellos.

“La primera sensación que experimenté cuando me dieron el alta fue felicidad. No me daban brazos. Mis compañeros me decían ‘adelante, el coronavirus te perdonó’”, cuenta.

La clave para salir adelante y vencer esta enfermedad, dice, “es estar en comunión con Dios” y “mantener la tranquilidad, dominar la ansiedad. Es difícil porque si te falta la respiración, piensas que se te va la vida, es terrible, pero hay que calmarse”, manifiesta.

Valorar a la familia

Lucio tiene 32 años de servicio, es instructor de rescate en el Escuadrón de Emergencias del Callao. “Aquí uno tiene que dar hasta su propia vida y esa persona soy yo”, asegura.

Dice que emocionalmente ahora está bien. También su familia policial. “De todo esto queda un aprendizaje. En lo personal creo que es una oportunidad de vida y un cambio en la forma de vivir. También en lo psicológico, por lo que tuve que reponerme. Hay que cuidar la vida en todo sentido”, dice.

Lucio ha vuelto al servicio, pero en ningún instante deja de pensar en los suyos. “La mejor enseñanza es valorar a la familia como lo más importante. Nuestros parientes nunca nos van a dejar solos cuando estemos en problemas. Pido a la gente que se quede en casa y se cuide. Con responsabilidad saldremos de este problema que afecta a la humanidad”, explica y luego toma aire, mucho aire.

Claves

Postrado. Lucio Quispe estuvo 28 días con tratamiento. Una neumonía le llegó a comprometer el 40% de los pulmones.

Reflexión. Recuerda que durante el accidente con el helicóptero recapacitó y se encomendó mucho al Señor. “Y volví a la vida normal”.

