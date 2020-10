El año pasado en la región Loreto, una mujer que tenía un embarazo de alto riesgo dio a luz en el buque de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) cuando zarpó al río Napo. De esta manera, su hijo de nombre Gibsert se convirtió en el segundo menor en llegar al mundo a bordo de esta embarcación.

Estas naves fueron elegidas para cruzar el río Napo y llevar servicios médicos a diversas comunidades nativas en beneficio de los pobladores. En aquella ocasión llegaron a la comunidad nativa Nueva Libertad, a donde llegó el pequeño junto a su madre que viven en la comunidad cercana de Negro Urco.

Allí, Gisbert pasó por su control anual preventivo de crecimiento y desarrollo y recorrió las mismas instalaciones donde nació dos años atrás con un peso de 3.500 gramos y 51 centímetros de estatura. Él, debido a que cuenta con Seguro Integral de Salud (SIS), recibió atención médica junto a su progenitora.

“Un día antes de dar a luz, tenía la presión alta por lo que se tenía previsto que me llevaran de emergencia a Iquitos pero el clima no favoreció el traslado y fue aquí (en el buque) donde me ayudaron a dar a luz”, expresó su madre María Puente.

A su turno, la titular del Midis, Patricia Donayre, destacó que las PIAS se conviertan en espacios médicos modernos.

“Gisbert es uno de los 50 bebés nacidos a bordo de los buques PIAS que surcan los ríos de la Amazonía con el personal médico especializado y modernos equipos de telemedicina, para atender a nuestras hermanos indígenas”, enfatizó.

