El Señor de los Milagros con piezas de lego: una creación a modo de homenaje

Su fe en el Señor de los Milagros se robusteció el día del nacimiento de su primogénito. Era el 18 de octubre del 2001 cuando el ingeniero Walter Vega luchaba con sus nervios en una clínica limeña porque no le dejaban ver a su hijo recién nacido. “Me dijeron que no podía verlo porque había nacido con problemas respiratorios. No supe qué hacer y, como ese día era la primera fecha de salida del Cristo morado, fui a rezar a la Iglesia Las Nazarenas, en el Centro de Lima”, recuerda Vega.

Un par de horas de rodillas. Rezos, ruegos y hasta lágrimas. Cuando volvió al centro de salud, le comunicaron que el bebé estaba sano. “En modo de agradecimiento, le puse los nombres de Andrés Moisés, que son bíblicos”, rememora el ingeniero.

PUEDES VER: Casi 58 mil plazas para que docentes se cambien de colegio estatal

Confiesa no ir a misa, no pertenecer a ninguna cuadrilla del Señor de los Milagros ni orar cada noche. “Pero desde aquella fecha me quedé con esa sensación de gratitud”, detalla. Algunos años más tarde nacería su otro ‘hijo’: Lego Club Perú. “Mi pasión por el Lego se remonta a años atrás, no recuerdo exactamente desde cuándo, pero hace siete años me junté con fanáticos de Lego para compartir experiencias e intercambiar fichas, y así nació el club”, cuenta el presidente de la mencionada agrupación.

“Este grupo tiene el reconocimiento de Lego internacional, pues hasta hemos sido recomendados por el Lego User Groups, de Estados Unidos”, puntualiza Walter Vega. Como lo que se hereda no se hurta, su hijo, hoy de 18 años, también es fan de este juego. Es así que en el 2018 ambos participaron en el Lego Fan Fest, y los Vega dejaron boquiabiertos a los jurados.

“No sabíamos qué hacer, pero nos decidimos en el transcurso del día y armamos el Señor de los Milagros con 300 piezas durante cuatro horas. Formamos la imagen de Cristo, junto a las bandas y los cargadores”, cuenta Vega. Al culminar, los jurados del festival pusieron la imagen en exhibición durante algunos días. Con ese acicate anímico, el dúo también ha armado la figura del Zabivaka, del buque Monitor Huáscar, del robot R2D2, del avión cohete de Pedro Paulet, entre otros.

Monitor Huáscar Lego

Sin embargo, la figura más grande que los Vega han creado con Lego es el Señor de los Milagros, en el año 2019. “A diferencia de la imagen que hicimos en el 2018, esta era más grande. Contó con 1.500 fichas solo la imagen y los cargadores, y le agregamos 1.000 más para la Iglesia Las Nazarenas”, detalla.

En el 2018 la pareja trabajó con piezas Lego del festival, mientras que el año después lo hizo con bricks propias. “Este último nos tomó un par de semanas y nos ayudaron algunos niños que participaron en mis talleres de Lego. Sobre la inversión económica, cada pieza nos costó entre 10 céntimos y dos soles”.

Para este año, Walter Vega planea poner en exhibición esta figura. “En primer lugar, exhibiré la imagen del Señor de los Milagros en mi casa, pero posteriormente es posible que la lleve alguno de los locales de Lego”, anuncia el también coleccionista. Mientras tanto, ya se alista para armar la figura de ‘La niña’, carabela de Cristóbal Colón. “Espero tenerla lista para antes del 12 de octubre”. No sin antes adelantar que, apenas se normalicen las cosas en el país por la pandemia del coronavirus, regresará Game Zone del Centro Comercial Caminos del Inca para continuar con sus talleres de Lego para niños.

Señor de los Milagros, últimas noticias: