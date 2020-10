Fieles del Señor de los Milagros se congregan en los exteriores de iglesia Las Nazarenas [FOTOS]

Debido a la pandemia, este año, a diferencia de los anteriores, las actividades del mes morado se realizarán de manera virtual, entre ellas una de las más importantes la procesión del Señor de los Milagros. Sin embargo, algunos fieles no se quisieron perder la tradicional costumbre de asistir a la misa en homenaje al Cristo de Pachacamilla.

Hasta la iglesia de las Nazarenas ubicada en la cuadra 5 del jirón Huancavelica en el Cercado de Lima, llegaron más de una docena de feligreses a acompañar al Cristo Moreno en la primera misa del mes en su honor.

“Yo como siempre todos los años he venido el primero a escuchar la primera misa de nuestro señor tan misericordioso, y si bien no estaremos adentro, estamos aquí afuera acompañándolo. Aunque no lo pueda ver, lo tengo acá en mi corazón, yo le debo mucho al señor de los milagros, salvo a mi hijo que se cayó de cabeza”, dijo una señora a La República fuera de la iglesia.

La tradicional costumbre, que este 2020 debía cumplir 333 años y que suele contar con la asistencia de miles de fieles, tuvo que darse una pausa a causa de la COVID-19.

“No vamos a poder cargar el anda. Por eso, superando nuestras dificultades, nuestros pecados, vamos a seguir las actividades virtuales que se han programado”, señaló el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

En esa línea, José Soto Parra, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, afirmó que la procesión se transmitirá los días en los que solía salir la imagen en años previos y por medio de los canales de su organización.

“Siempre ha salido el primer sábado de octubre. Igualmente, los días 18, 19 y 28”, explicó.

Cabe resaltar que, debido a que el Santuario de las Nazarenas estará cerrado, los fieles tendrán la opción de ir a las parroquias, durante todo el mes de octubre, donde podrán confesarse en horarios establecidos para cada uno.

