SMP: hombre que trabajaba en su taller recibió bala perdida de policía durante intervención [VIDEO]

Durante una intervención policial, un grupo de efectivos llegaron este último martes 29 de setiembre al pasaje Bolívar, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en busca de delincuentes que se habían escondido en la zona. Sin embargo, vecinos denunciaron que acudieron y dispararon sin aviso previo.

Al menos 10 disparos se ejecutaron en los alrededores donde viven más de 300 familias, muchas de ellas trataron de esconderse ante tal evento. Sin embargo, una bala perdida alcanzó a un hombre que se encontraba trabajando en su taller textil en un tercer piso.

Según el testimonio de los vecinos, la Policía ingresó por el sector cercano al estadio Sporting Cristal y empezó a disparar. “Nunca he visto este accionar de la Policía. Dispararon sin decirnos, varios nos escondimos”, relató una fémina en ATV.

En medio de los disparos, una bala alcanzó a un hombre de 49 años. La hija de la víctima denunció que la Policía no quiso ayudarlos a levantarlo cuando estaba herido. “Es una persona inocente. No me han querido apoyar, después de media hora, recién a reaccionado la Policía”, indicó.

Además, manifestó que los patrulleros quisieron escaparse cuando supieron sobre el disparo a un adulto. El hombre tuvo que ser sacado con colchas por la PNP y fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza. Su estado de salud es grave y se encuentra en UCI.

Por otro lado, la hija de la víctima intentó denunciar el hecho en la comisaría de San Martín de Porres, pero hicieron caso omiso. “Fui, pero no me han atendido y hasta el día de hoy nada. Ni los comandantes, nada. No tenemos dinero. mi papá es una persona inocente. Se han lavado la mano y no tenemos noticias del policía que ejecutó este acto”, señaló.

La familia pide justicia y apoyo para los gastos, ya que no tienen mucho dinero y el padre era el sustento del hogar.

