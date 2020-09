San Isidro: denuncian que inquilina debe 10 años de alquiler y se niega a abandonar el departamento

Una familia denunció que su inquilina debe más de 10 años de alquiler y se niega a abandonar su departamento en el distrito de San Isidro. Según el hijo de la propietaria, la mujer identificada como Emmy Bocanegra debe más de 240.000 dólares de renta.

“Es un departamento a casi 6.00 dólares y no paga desde hace 10 años, lo cual es una frescura. Si la gente está molesta por ocho meses, imagínate nosotros, que ya son varios años a 2.200 dólares mensuales. En total son 24.000 dólares por año y si lo multiplicamos por 10, eso lo que no debe estar señora”, señaló Eduardo Said Montiel a Panamericana TV.

PUEDES VER Proceso para desalojar inquilinos morosos puede tomar hasta 2 años

Agregó que existe un fallo judicial para que Emmy Bocanegra Carrera abandone el inmueble. No obstante, ella se niega.

De acuerdo al documento de la Corte Superior de Justicia, la inquilina fue notificada el pasado 13 de diciembre del 2019 para que desocupe el inmueble en un plazo de seis días; sin embargo, ella apeló esta decisión. La entidad denegó su apelación en junio de este año.

PUEDES VER Ordenan prisión preventiva contra Álvaro del Río Correa, sujeto que mató a policía en comisaría

Pese a ello, el abogado de la inquilina asegura que se encuentra en un segundo proceso judicial por una promesa de venta. “Lo que hay es una decisión judicial que no depende de mí, depende de un juez y aún está en proceso”, indicó en conversación telefónica.

Eduardo Said Montiel hace un llamado a las autoridades y solicita celeridad para que su departamento de San Isidro sea desalojado.

Inquilinos morosos, últimas noticias: