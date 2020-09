Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad contra la COVID-19, la Dirección Regional de Salud en coordinación con la Municipalidad de Veintiséis de Octubre llevaron a cabo una visita de monitoreo al mercado del asentamiento San José, del distrito Veintiséis de Octubre (Piura).

La actividad multisectorial se ejecutó en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal Meta 6, correspondiente a la regulación y funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y contención de la COVID-19, con el fin de proteger la salud tanto de los consumidores como de los comerciantes.

En el recorrido realizado se examinó el uso correcto de los equipos de protección como mascarillas, gorro, mandiles y guantes, así como el adecuado almacenamiento de los productos, el distanciamiento físico, señalización, aforo, lavatorios de manos, pediluvios, rutas de acceso, desinfección de ambientes, entre otros aspectos.

Según dijo la coordinadora de Promoción de la Salud de la Diresa, Milagros Valdiviezo Chong, algunos comerciantes no cumplen con el correcto uso de mascarillas, además no usan guantes. Asimismo, en la mayoría de puestos de venta no se observan los depósitos para residuos sólidos.

“Son veinte medidas que por indicación del Ministerio de Salud se deben implementar en conjunto con los gobiernos locales para cumplir con los protocolos sanitarios. Hemos podido observar que en este centro de abastos aún es deficiente el tema de la prevención”, explicó la funcionaria. Tras esta situación, la representante de Diresa dio un plazo de 72 horas para levantar las observaciones, caso contrario, la autoridad edil procederá a la sanción correspondiente que podría derivar en la clausura del centro de abastos.

La visita de monitoreo contó con el apoyo de la Policía, Serenazgo y el Comité de Autocontrol Sanitario del mercado San José, cuyos miembros fueron previamente capacitados por la Dirección Regional de Salud.

