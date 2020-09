Mujer denuncia que su expareja se llevó a sus dos menores hijos sin su consentimiento

Una madre de familia denunció que su expareja y padre de sus dos menores hijos, Ricardo Sáenz, se los llevó sin su previo consentimiento. Actualmente, desconoce su paradero y no tiene rastros de ellos. La mujer indicó que el sujeto mencionó que quería pasar tiempo con ambos.

“Me dijo que quería jugar con ellos. Pero, ahora no sé nada de ellos. El celular lo tiene apagado y no sé nada”, manifestó en América. La mujer señaló que anteriormente amenazó con llevárselos, pero nunca creyó que sus amenazas fueran ciertas.

“Era una persona tóxica, quería volver conmigo. Yo lamentablemente no quiero, he tenido varios problemas con él. Hemos llegado a un consenso, pero no pensé que me haría eso”, expresó. La madre precisó que le preocupa la salud de su niño de dos años porque tiene una fuerte infección al estómago.

Ella acudió a la comisaría más cercana para realizar la denuncia. “Quiero que me los traiga porque los extraño mucho", acotó la progenitora. Hasta este miércoles 30 de setiembre se desconoce el paradero del hombre.

La Policía del sector ya inició las investigaciones para dar con el paradero del hombre y los dos pequeños. La madre tenía la tenencia de ambos menores y el padre pasaba a verlos en diferentes días.

