Ministros no van a sustentación de proyecto de ley para Majes II

Arequipa. La sustentación del proyecto de ley de garantía soberana de US$ 104 millones para destrabar Majes Siguas II, no tuvo los resultados que se esperaba. Ayer la congresista Rosario Paredes expuso la iniciativa legal ante la Comisión de Presupuesto del Congreso. El presidente de dicho grupo, el parlamentario Humberto Acuña, informó que los altos funcionarios que debían intervenir no asistieron y pedían la reprogramación de su convocatoria.

Acuña detalló que estuvieron invitados la ministra de Economía María Antonieta Alva, el de Agricultura Jorge Montenegro y el director ejecutivo de Proinversión, Rafael Ugaz. Ninguno pudo asistir, menos enviaron algún representante.

La no asistencia de los ministros fue cuestionada por el gobernador Elmer Cáceres. A través de sus redes sociales exhortó al Poder Ejecutivo respaldar el proyecto de ley para Majes II. Ello “permitirá continuar con la esperanza de poder lograr el destrabe del proyecto más importante del sur del Perú”.

Acuña detalló que verá la manera de tener un predictamen del proyecto de ley lo más antes posible. Lanzó la posibilidad de reunirse con los funcionarios de manera interna y poder debatir el predictamen en una sesión extraordinaria de la comisión. Añadió que no existe voluntad política del Gobierno para emitir un decreto que amplíe el monto de endeudamiento del Gobierno.

Arequipa, últimas noticias: