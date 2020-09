Lince: exsereno con tumor en el rostro solicita poder volver a su trabajo [VIDEO]

Elder Quezada era sereno de Lince y prestaba atención usualmente en puestos fijos ubicados en la avenida Canevaro o el Parque Castilla. A pesar de tener un tumor en el rostro, la Municipalidad del distrito lo contrató para el puesto, dándole una oportunidad que necesitaba para salir adelante a través de un contrato como tercero.

“Yo trabajaba desde la cuadra 1 de Canevaro hasta la cuadra 3, con Mariscal Miller. Después me mandaron unos días al parque Castilla. Todas las personas están tristes y apenadas por lo que han hecho conmigo. A mí me dijeron bien claro, llega al mes y ya pasas al CAS, pasas a planilla”, contó Quezada para ATV Noticias.

Se conoce que el motivo para que no se haya efectuado el contrato CAS es que el hombre no cuenta con secundaria completa. Este sería un impedimento que se debe resolver, sin embargo, el afectado cuenta que le habían indicado que con su carnet del consejo nacional para la integración de personas con discapacidad (Conadis) sería suficiente.

“Cuando yo ingresé a trabajar en la Municipalidad de Lince, el gerente Vladimir Ortiz con el señor Miguel, me entrevistaron y me dijeron que no iba a haber ningún problema. Dijeron que me iban a ayudar y que tendría mis beneficios (CTS, seguro, vacaciones, escolaridad) todo para que no me preocupe”, manifestó.

"Lo que pasa es que en el colegio te molestan, te insultan. Aparte de todo eso a uno lo marginan y tanto bullying que hay ahora. Por eso ellos me dijeron que no me preocupara, que “con tu carnet de Conadis, eso te va a respaldar para cualquier gestión de la municipalidad de Lince”, agregó para explicar el no haber culminado sus estudios básicos.

Finalmente indicó que le parece injusto lo que está sucediendo y que siente que debe mendigar por trabajo al municipio. Quezada además solicitó que reconsideren su situación, ya que debe velar por su hija pequeña y su madre que se encuentra delicada de salud.

Municipalidad de Lince responde

La República se comunicó con la oficina de imagen institucional de la Municipalidad de Lince e indicaron que, al ser el puesto de seguridad ciudadana un trabajo de primera línea, necesitaban que el señor ingrese con un contrato CAS.

Lamentablemente, esto no se pudo dar debido a que el exsereno no cuenta con estudios secundarios, por lo que se lo comunicaron a Elder Quezada, quien se comprometió a realizarlos en un programa acelerado. Además, mencionaron que el departamento de desarrollo humano viene evaluando el caso para ver de qué manera pueden apoyarlo considerándolo un caso social.

