La Victoria: ocho fiscalizadores resultaron heridos tras enfrentarse a ambulantes [VIDEO]

Un grupo de ocho fiscalizadores resultaron heridos luego de enfrentarse a un grupo de ambulantes que se resistían a ser desalojados. El hecho ocurrió la tarde del martes 29 de setiembre entre las avenidas Aviación e Italia, en el distrito de La Victoria.

Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, los agentes tenían escudos y porras, mientras que los comerciantes lanzaban palos y piedras.

Los policías llegaron a la zona para resguardar la zona y reestablecer el orden. Luego de esta confrontación, tres personas fueron intervenidas, mientras 8 fiscalizadores resultaron heridos.

De acuerdo con el alcalde George Forsyth, en los últimos meses se han registrado más de 200 fiscalizadores heridos a causa de estos enfrentamientos.

“Tenemos más de 200 fiscalizadores heridos durante este tiempo. Ayer, solamente ocho, los cuales la mayoría se encuentran hospitalizados o con descanso en sus viviendas”, comentó el burgomaestre en diálogo con América TV.

Indicó que no permitirá amenazas ni que el comercio ambulatorio vuelva en esta zona de La Parada. Asimismo, informó que existe un “nivel de violencia nunca antes visto”, el cual implica el uso de bombas molotov y pistolas.

“Estamos viendo niveles de agresividad que no veíamos antes. La violencia ha aumentado muchísimo, pues hemos visto que usan bombas molotov y hacen disparos, lo cual ya es un tema policial. Hemos identificado varias mafias, (...) pero nosotros no podemos detener, no contamos con esposas”, enfatizó el funcionario edil.

En ese sentido, instó a las autoridades policiales y a Migraciones, a fin de recibir el apoyo en las intervenciones que se realizan en La Victoria.

