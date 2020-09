Elmer Mamani

El secretario del Sutep en Arequipa, Adolfo Quispe, advirtió que los 13 mil escolares no contactados en la región están en riesgo de perder el año, si no se matriculan los primeros días de octubre. “Si no logran ingresar al programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación (Minedu) entonces esos escolares van a perder el año escolar, eso sería lamentable”, sostuvo el dirigente.

Señaló que es urgente que el Minedu, a través de la Gerencia Regional de Educación, entregue las tablets que prometió para reducir en algo esa enorme brecha. Explicó que octubre es el mes en que se cierran las matrículas y que perjudicaría a estos estudiantes, principalmente de provincias alejadas.

Sobre el avance en la currícula indicó que los maestros están haciendo todo lo posible para hacerlas cumplir con los alumnos.

Pago deuda social

En tanto, advirtió que las transferencias del Gobierno Nacional al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en la mayoría de casos son una amortización de la deuda total. En este último padrón son 5637 los beneficiados que recibirán montos desde los 5 mil hasta 30 mil soles. Se priorizó a docentes cesantes desde los 69 años para arriba.

Quispe informó que más de 8 mil profesores cesantes, aún no han recibido nada por concepto de la deuda social y que en la espera muchos fallecieron. Se les debe entre 40 mil a 80 mil soles.

La Oficina de Deuda Social del GRA emitirá un cronograma de pagos. No habrá atención presencial, solo telefónica. Quispe espera que los trámites sean rápidos debido a que se trata de transferencias de dinero que el GRA deberá depositar en las cuentas individuales de los beneficiarios.

Arequipa, últimas noticias: