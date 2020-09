“He visto el dolor, como médico tratante y como paciente de Covid-19. Al ver la fragilidad de nuestras vidas, por qué no colaborar con esta investigación”, explica el emergenciólogo Fredy Hermenegildo (52), quien, tras recuperarse del nuevo coronavirus, decidió donar su plasma, que hoy contiene anticuerpos contra el SARS-CoV-2, para así ayudar con un tratamiento experimental que puede salvar las vidas de quienes aún luchan desde la cama de un hospital.

PUEDES VER Convocarán a 1.000 voluntarios más para ensayos clínicos de candidata a vacuna en la UPCH

Gracias a donantes como Freddy y a investigadores peruanos que llevan a cabo los tres ensayos clínicos autorizados por el Instituto Nacional de Salud (INS), el Perú inició la transfusión de plasma a tres pacientes del Hospital Hipólito Unanue del Ministerio de Salud (Minsa). “Estos ensayos clínicos evaluarán si el plasma convaleciente ayuda a prevenir la mortalidad de los hospitalizados o la necesidad de ventilación mecánica”, explica la infectóloga Fiorella Krapp, investigadora principal del estudio Perú con Plasma, que está liderado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en coordinación con el Hospital Hipólito Unanue y el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

Fredy se infectó con el nuevo coronavirus en el ejercicio de sus funciones. Fue en el mes de julio cuando pasó una semana en cuidados intensivos con ventilación mecánica. El 50% de sus pulmones quedaron afectados, pero logró superarlo y, a través de la infectóloga Krapp, se enteró de que su plasma podía evitar que más pacientes vivan lo mismo que él. “Al Covid-19 se le combate desde varios frentes y este es uno”, dice el donante.

PUEDES VER Aditivo para plásticos que destruye al SARS-CoV-2 y otros coronavirus llegó al Perú

Con esta acción, Fredy podrá ayudar a dos o tres pacientes hospitalizados, porque de cada donante se pueden extraer hasta dos o tres bolsas de plasma (un total de 600 ml). En el estudio Perú con Plasma se realizarán pruebas en 100 pacientes y hasta el momento tienen la donación de 24 personas. Se necesitan más donantes.

¿Qué pacientes lo reciben?

Al ser un ensayo clínico, la mitad de los pacientes recibirán el plasma convaleciente y, la otra, un placebo. De esta manera se podrá comprobar si el tratamiento resulta efectivo. Cabe destacar que todos continúan con la medicación estándar. “Aún no sabemos si el plasma es un tratamiento de utilidad, pero promete mucho, tiene una base científica sólida”, indica Alonso Soto, investigador principal del estudio en el hospital Unanue.

Según detalla, hasta el momento siete pacientes dieron su consentimiento para recibir el plasma y, por azar, tres de ellos ya lo tienen dentro de su cuerpo. “La mayoría son varones, de entre 50 y 60 años y hasta ahora están sin complicaciones. No podemos dar más detalles porque aún estamos en el proceso. Cuando acabemos con los 100 pacientes, sabremos si el tratamiento resultó o no”, dice Soto, quien estima que en un par de meses ya se tendrán resultados.

Es importante destacar que el plasma no puede ser transfundido a cualquier paciente, sino a quienes están hospitalizados y requieren de oxígeno. Deben ser mayores de 18 años. Las gestantes y personas que necesiten diálisis están incluidas. “Los que ya están intubados no podrán ser parte de este tratamiento tampoco, pues en esa fase no es el virus el que está haciendo daño”, detalla Arturo Sagástegui, jefe del Banco de Sangre del Hospital Rebagliati, donde también se realiza otro ensayo clínico.

“El proceso es sencillo. La transfusión dura aproximadamente una hora y luego se vigila al paciente. Si está en el hospital o es dado de alta, igual es monitoreado hasta 30 días después”, agrega Krapp.

También en EsSalud

Dani Arellano (45) nunca olvidará a su padre, quien falleció de Covid-19 el pasado mes de junio. Lo tuvo presente aún más cuando él también se infectó con el virus y creyó estar cerca a la muerte. “Soy creyente. No quise que me llevaran al hospital porque a las cuatro horas que dejé a mi padre en un hospital me dijeron que había muerto. Así que fui tratado en casa y, con ayuda de Dios, me fui recuperando”, recuerda.

Estos episodios marcaron a Dani para tomar la decisión de ser donante de plasma en el hospital Rebagliati de EsSalud a inicio de setiembre. Y ahora, cuenta, se prepara para donar por segunda vez este viernes.

Arturo Sagástegui indica que en los próximos días ya se dará inicio a la transfusión a los pacientes, pues recién lograron recolectar el plasma necesario, aunque aún se necesitan más donantes. Su estudio se realizará en 120 pacientes hospitalizados y se tiene solo para la mitad. “El plasma es una terapia antigua que se usa desde los 1800. Se empezó a usar en China con reportes alentadores como la reducción de la mortalidad”, agrega.

¿Quiénes pueden donar?

En los ensayos clínicos de Perú con Plasma, los donantes son llamados “superdonantes”, “porque sabemos que algunas características tendrán más predisposición para dar anticuerpos que neutralizan el virus”, explica Krapp. Es por ello que están necesitando varones entre 30 a 60 años que durante su infección hayan requerido oxígeno. En el caso de EsSalud, Arturo Sagástegui indica que pueden ser hombres o mujeres de entre 18 a 60 años, pero que también hayan padecido del Covid-19 de forma severa.

PUEDES VER Vacuna de Oxford contra la COVID-19: trabas para iniciar el ensayo en Perú

EsSalud: contagios en cuatro regiones se redujeron en 30%

EsSalud informó que se registró una disminución de casos de Covid-19 en el país. Señalaron que los contagios cayeron en 12% con respecto a la semana anterior.

En cuatro regiones, los casos nuevos semanales disminuyeron en más de 30%: Loreto (-42%), Moquegua (-38%), Huánuco (-35%) y Pasco (-33%). Mientras tanto, en 9 regiones hubo una disminución de 20% a 30%: Cajamarca (-29%), La Libertad (-29%), Ucayali (-28%), San Martín (-27%), Ayacucho (-26%), Callao (-25%), Ica (-25%), Apurímac (-24%), Piura (-23%). Sin embargo, se registraron incrementos en Madre de Dios (65%), Puno (46%), Amazonas (35%), Arequipa (4%) y Cusco (3%).

En Lima, se registró un descenso de 13% (1.843 casos semanales menos) respecto de la semana anterior. Y en Lurín, Villa El Salvador, Ate, Rímac, Barranco, Callao, Breña, La Perla, Santa Rosa, Independencia, Ancón, La Victoria, Punta Hermosa, Punta Negra y La Punta, los nuevos contagios cayeron en un 50%. Pero se registraron incrementos en los distritos de Miraflores (84%), Pachacámac (14%) y San Borja (13%).

Para donar

Redes sociales. Para ser donante de plasma convaleciente, las personas pueden ingresar a peruconplasma.org (Minsa) o llamar al 996454386 (EsSalud) o buscarlos a través de redes sociales.

Citados. El proceso dura 40 minutos y no es riesgoso para el donante.

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.