El último lunes 28 de setiembre, un sector de médicos de EsSalud paralizó sus labores a nivel nacional. En ese sentido, este martes continuó la protesta en los exteriores del hospital Edgardo Rebagliati Martins.

Esta medida se lleva a cabo en demanda de la mejora inmediata de las condiciones de trabajo, el pago del bono COVID-19 por exposición y riesgo de muerte, la compensación económica para el personal enfermo y sus deudos; así como la entrega de equipos de protección personal (EPP). En ese sentido, entre los pedidos de los manifestantes se exige la salida de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Por otro lado, en el caso de los médicos de suplencia, el sindicato pide que se garantice la estabilidad laboral dentro de la institución.

“Lamentablemente no hemos tenido acercamiento con las autoridades. Lo único que nos refieren a través de documentos es que no depende de ellos. Exigimos un contrato permanente y no trabajar con la modalidad de suplencia”, comentó uno de los galenos durante la protesta.

Ante esta situación, EsSalud señaló, a través de un comunicado, que se ha cumplido con el desembolso del bono COVID-19 de la segunda fase, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de este año. En esa línea, también precisaron que CAFAE EsSalud ha venido brindando apoyo económico a cada trabajador que dio positivo al virus.

Durante la emergencia por la COVID-19, 33 médicos de EsSalud se han contagiado y fallecido en cumplimiento de su labor sin el apoyo de EsSalud, según el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop). “No hay registros de que se haya cumplido con el pago de los seguros a los deudos”, refirió el gremio.

