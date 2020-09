Delincuentes se hicieron pasar como trabajadores de banco y retiraron 6.000 soles de tarjeta

Una mujer fue estafada por delincuentes que se hicieron pasar por trabajadores del banco Scotiabank y sustrajeron 6.000 soles de su tarjeta de crédito el pasado mes de enero. La adulta mayor aún no encuentra solución a su problema, puesto que aún adeuda esa cantidad.

Según relató a América, los criminales llamaron en el mes de noviembre de 2019 para mencionarle acerca de la anulación de su tarjeta y que pasarían por su vivienda en Chorrillos para recogerla.

“Me dijo la señorita que iba a enviar un curriel para recoger el sobre. Ella siempre se identificó con el banco Scotiabank, incluso, decían que la llamada sería grabada”, indicó. El 3 de enero de 2020, un joven se acercó a su vivienda para recoger la tarjeta.

“Yo le dije mira acá esta el sobre sellado como me lo entregaron. Él dijo está bien y me dio una hoja con la palabra ‘anulación’ impresa”, manifestó. Sin embargo, ese mismo día, los delincuentes sustrajeron 800 dólares y luego, 2.400 soles. Dos días después, sacaron 700 soles más.

El banco Scotiabank le alertó respecto a la salida de dinero de su cuenta y ella llamó para comunicarles que trabajadores fueron a su casa a pedirle la tarjeta para anulación. Familiares junto a la mujer pusieron la denuncia ante la Policía para que puedan esclarecer los hechos; no obstante, necesitarían las cámaras de seguridad del banco para conocer quiénes son los criminales.

“Me dicen de que no puedan darme salvo con abogados. No pensé que me pasaría eso”, expresó. Han pasado siete meses y aún su caso no tiene respuesta. Este último 28 de setiembre, Scotiabank emitió un nuevo comunicado para resolver la situación de la mujer.

“Desde Scotiabank informamos que estamos realizando una investigación del caso para poder ofrecer una respuesta. En cuanto tengamos mayor detalle nos comunicamos directamente con la cliente”, sostuvieron.

