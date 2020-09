La educación virtual es una modalidad que se ha implementado en las universidades del Perú a raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, existen algunas dificultades que se han presentado en el camino, entre ellas la gran cantidad de estudiantes dentro de una sesión online.

“Es importante el número de alumnos. Es complicado que el docente llegue a todos si somos muchos, así como es complicado que todos podamos hacer preguntas o participar, ya que perdemos mucho tiempo. En algunos cursos hemos llegado a superar las 100 personas y es difícil mantener el orden”, cuenta un estudiante de Derecho de la USMP a La República.

De igual manera, manifiesta un alumno de la Universidad Ricardo Palma sobre las clases virtuales: "Debe haber una cierta intervención fluida entre el alumno y el profesor, pero es más complicado de absolver dudas o consultas con el docente si la sesión está demasiado llena”.

“Mucha gente dentro de un Meet o Zoom no se presta para hablar o participar. Creo que más de 20 personas es demasiado”, expresa una estudiante de Periodismo de la PUCP.

Asimismo, una estudiante de Arquitectura de la Universidad César Vallejo relata tener una sesión online con 137 alumnos. “Son demasiados y no todos aprenden con un mismo ritmo al igual que en una clase presencial”. Además, menciona que al alumnado se le reduce el horario de clases.

Sin embargo, este problema no solo sucede en universidades particulares, sino también en estatales. Un estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal explica que comparte una clase con “más de 40 compañeros y el profesor no se abastece para responder las interrogantes de todos”.

Para saber un poco más de esta situación, La República se contactó con Irene Leonor Pardo Castan, jefa de Virtualización de la Dirección de Educación Virtual de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Según explica la docente, existen elementos importantes que determinan la cantidad idónea de alumnos para realizar las clases en línea de las universidades: objetivos y logros del curso, la metodología y estrategias que utilice el profesor.

“Los objetivos o las competencias del curso se definen en función de lo que quieres lograr dentro de la materia. Como diseñas y organizas tu sesión. Además, cada universidad o institución define estos componentes en función de su modelo educativo”, refiere.

“Siempre se ha dicho que, en la educación a distancia, grupos de 25 podrían ser los idóneos porque el profesor podría tener acercamiento a ellos o una propuesta individualizada”, precisa la especialista que cuenta con un Master Universitario en E-Learning: TIC para la Educación y Formación obtenido en la Universidad Santiago de Compostela de España.

Sin embargo, menciona que existen situaciones donde la cantidad de alumnos de una sesión online puede ser insignificante: “Da igual llegar a 300 o 500 personas si solo tengo que usar mi voz y explicar con un PPT algún determinado tema”.

“El número (de estudiantes) existe porque hay contenidos, logros de aprendizaje, docentes, una propuesta metodológica y una herramienta tecnológica", declara.

Educación virtual: herramientas indispensables para hacer una clase online

Otro de los temas que cobran importancia dentro de las clases virtuales de educación superior son las herramientas digitales que necesitan los profesores y alumnos.

“Las herramientas digitales siempre son un medio, nunca un fin. Es decir, mi objetivo es lo que yo quiero alcanzar al final de mi aprendizaje. Por ejemplo, quiero que aprendas a redactar. ¿Qué herramientas digitales ayudan? Un WordPress, un blog, el office, etc.”, añade.

En base a esto, Irene Pardo resalta que los maestros necesitan escoger los artilugios digitales que les sean útiles para alcanzar los objetivos trazados en cada materia: “Yo le pregunto a los profesores qué tanto conocen de tecnología. Es importante conocer sus gustos para que se sientan cómodos. También debemos saber qué cosas son del agrado de los alumnos y qué pueden ofrecer.”

Por otro lado, la especialista en Educación Virtual enumera las principales plataformas que se utilizan para las clases a distancia: “Los más usados son Moodle, Google classroom, Meet, Microsoft 365, Blackboard, Chamilo”.

Experiencias dentro de la educación virtual en las universidades

Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cuenta a La República sus experiencias dentro de la educación virtual. Hace poco se le otorgó el premio Verónica Guerin, entregado por los alumnos de la PUCP, como el mejor docente de la especialidad de periodismo en tiempos de virtualidad.

“Este reconocimiento es un estímulo para mí. Y también es una señal de que no he estado haciendo las cosas mal. Los métodos que he utilizado son bastante eficaces, pero al mismo tiempo me compromete a seguir mejorando", detalla.

Asimismo, el también docente de la UPC menciona algunas estrategias que usa para dictar clases virtuales: “Es importante para cualquier profesor saber manejarse frente a una cámara. Es como actuar. Tienes que moverte, explicar y no solo estar sentado hablando. Hay que tener cierto dominio de escena en este tipo de educación”.

Finalmente, comenta que, cuando un docente aprende a dominar las herramientas de las plataformas digitales, esta actividad se asemeja al momento en que una persona entiende cómo manejar un auto y hace énfasis en que los individuos deben renovar sus conocimientos tecnológicos de forma constante.

