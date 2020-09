Arequipa: Gustavo Rondón renunció como jefe del Comando COVID-19 [VIDEO]

El médico y excongresista, Gustavo Rondón Fudinaga, renunció este lunes al cargo de jefe del Comando COVID-19 en Arequipa. Este equipo multidisciplinario estaba a su cargo desde julio tras la salida del general EP Edward Gratelly.

Rondón dio a conocer su renuncia a través de un video publicado en Facebook. En este señala que los fallecimientos por COVID-19 se redujeron drásticamente debido a las medidas que se implementaron. Así también, descartó que su alejamiento del Comando COVID-19 sea por pretensiones políticas.

“De haber tenido 47 muertes día en promedio, prácticamente a reducir a nada ese ataque letal del coronavirus. Quiero también dejar bien claro que no es por ningún motivo político, no vamos a participar en las elecciones que se aproximan al Congreso de la República”, recalcó.

No obstante, a pesar de lo indicado por Rondón, fuentes cercanas al geriatra señalaron que se apartó del cargo con serias intensiones de participar en los próximos comicios electorales. Hay que tener en cuenta que el exjefe del comando fue congresista años atrás representando a Arequipa. De otro lado, se refirió a aquellos que cuestionaron su gestión y sustentó que no recibió ningún sueldo o remuneración por su labor. No obstante, asumió dicho cargo para hacerle lucha a la propagación del nuevo coronavirus.

“Lo hemos hecho con todo el cariño, con toda la vocación por nuestra salud. Se necesitaba estar al frente”, explicó.

Gustavo Rondón Fudinaga indicó que realizó varios sacrificios durante su permanencia como jefe del Comando COVID-19. Uno de estos sería el alejamiento de sus familiares y de su madre, quien recientemente cumplió 100 años.

Finalmente, agradeció al Gobierno Regional de Arequipa, Ministerio de Salud y otras entidades públicas y privadas que apoyaron con donaciones al sector salud. “Quiero decirles que la unión es el mejor tratamiento para la crisis”, refirió.

Diferencias con la MPA

Hace algunos días, se percibió diferencias entre el Comando COVID-19 y la Municipalidad de Arequipa. Rondón tuvo discrepancias con el alcalde Omar Candia sobre la autorización del 100% del aforo en el transporte público. Para el médico, esta medida debió ser consultada previamente y no ponerse en riesgo el trabajo que se logró para mitigar con los contagios. Por su parte, la autoridad provincial argumentaba que estas medidas forman parte de los lineamientos de la reactivación económica.

