Por: Jesica León

En vísperas del inicio de la fase 4 de la reactivación económica, un dato ha alarmado a los expertos: el Ministerio de Salud (Minsa) está aplicando un menor número de pruebas moleculares y también pruebas serológicas (rápidas).

Hasta fines de agosto se hacían, en promedio, 5.200 pruebas moleculares por día; sin embargo, la semana pasada este número se redujo a 3.311, es decir, casi un 40% menos, señala el experto Ernesto Bustamante, exjefe del Instituto Nacional de Salud (INS).

El especialista señala que no se puede hacer vigilancia si no se cuenta con pruebas moleculares y no hay “justificación” para disminuirlas, pues se cuentan con estos reactivos.

Advirtió que en este contexto de apertura económica podría haber una segunda ola de contagios, si no se corta a tiempo la transmisión del virus y eso se hace con pruebas moleculares de forma masiva, con 20.000 o 30.000 al día.

¿Qué riesgo existe? Bustamante sostiene que no se está haciendo rastreo de contactos y, si no se evita la transmisión del virus con pruebas y aislamiento de infectados, se corre el riesgo de volver de fase 4 a fase 1, con una ola de casos.

Sobre este punto, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, advirtió ayer que la ciudadanía debe estar preparada para afrontarlo. “Debemos aprender a vivir con el coronavirus que está aquí, en este instante con nosotros”.

Hay que precisar que el Perú es el único país que ha utilizado masivamente pruebas rápidas para detectar casos. Eso representa un problema, pues no se puede contener una epidemia de forma tardía, señala Augusto Tarazona, infectólogo y presidente del Comité de Salud Publica del Colegio Médico del Perú.

“Con las pruebas serológicas estamos una semana detrás en la epidemia. No nos hemos puesto al frente para cortar la transmisión del virus”, afirma.

Para el infectólogo, si bien hay una disminución de casos de infectados, esta no es sostenida todavía, ya que existe un promedio de 5.000 casos diarios.

“Todo indica que esa cifra (5.000) va a continuar por un buen tiempo y, si se da mayor apertura (económica), la situación va a ser similar a lo que ha pasado en junio o julio, con picos altos de casos”.

Para Víctor Vargas, investigador del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, el uso de las pruebas moleculares y rápidas son complementarias y se usan a criterio del Minsa.

PUEDES VER Avanza prueba molecular peruana que detectará la COVID-19 en 35 minutos

Recordó que después del sétimo día de infección, la prueba molecular ya no detecta, en cambio la serológica sí puede indicar si el paciente tuvo contacto con el virus. Insistió que solo se tendrá un mejor control de la pandemia con un estudio de seroprevalencia, debido a que este indicará el impacto del virus. “Las pruebas moleculares son importantes, pero no determinantes”.

Según el Minsa, los casos confirmados de SARS-CoV-2 se elevaron a 808.714 y los fallecidos a 32.324 a nivel nacional.

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.