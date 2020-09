SJL: piden ayuda para albergue animal que será desalojado por falta de pago

La pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado a varios albergues de animales. Uno de ellos es el refugio Adopciones RescateAnimal, ubicado en Jicamarca. Ellos atraviesan una difícil situación, ya que en unos días serán desalojados de su recinto por el retraso en los pagos.

Roxana Campos, dueña del lugar sostuvo que el arrendador le ha enviado una carta notarial para que cancele en 48 horas la deuda de tres meses de alquiler. Asimismo, indicó que le ha informado que no le renovará contrato, el cual vencerá el próximo 15 de octubre.

Campos se encuentra muy preocupada porque necesita un lugar adonde mudarse para no dejar en situación de abandono a los pequeños de cuatro patas.

Este centro tiene ocho años brindando atención y alojamiento a más de 20 perros y, además, ayudan a alrededor de 35 canes de la zona. Pese a los esfuerzos que realizan sus representantes, no cuentan con suficientes recursos para comprar alimentos ni para pagar el alquiler del local.

“La situación está difícil pero no me daré por vencida, por ellos todo. Se necesita madrinas/padrinos para lograr recaudar el alquiler y la mudanza que es muy costoso. No me dejen sola en esta lucha no quiero que los peludos regresen a la calle ¡Ayúdame a lograrlo!”, se lee en las redes sociales del albergue.

Si usted quiere brindar apoyo para que estos animales se alimenten y sean albergados, puede llamar al teléfono 983 461 880.

Asimismo, puedes realizar tus donativos a las siguientes cuentas bancarias:

BCP: 191-28388991046 / CCI: 002-19112838899104650

YAPE ,PLIN 983461880

INTERBANK: 140-3169992933

PAYPAL: roxycampos1308@hotmail.com

