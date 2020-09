Pueblos indígenas de Loreto y Amazonas toman la Estación 5 de Petroperú para exigir atención al gobierno [VIDEO]

A las cero horas de hoy 28 de setiembre, más de 500 pobladores de las nacionalidades chapra, kandoshi, kichwa, shawi, achuar, awajun y wampis de Loreto y Amazonas se posesionaron de los exteriores de la Estación 5 de Petroperú, en la provincia loretana Datem del Marañón, para exigir al Ejecutivo que atienda realmente las demandas indígenas señaladas en un pliego de 24 puntos.

El presidente del Frente de Defensa de Manseriche, Denis Tangoa, informó que los siete pueblos nativos no solo permanecen en la Estación 5 sino también en Morona, Andoas y Saramurillo donde hay estaciones de bombeo de petróleo.

“ Esperamos que el gobierno se pronuncie y actúe con cordura y rapidez para priorizar proyectos que no se han considerado por mucho tiempo . Estamos cansados de tanta mentira, por eso las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto) nos hemos unido y levantado”, manifestó.

PUEDES VER Defensor de tribus amazónicas muere por flechazo de etnia no contactada en Brasil

Tangoa, agregó que la población ha decidido otorgar un plazo al gobierno hasta hoy para que se pronuncie. De no darse, procederán a tomar otras medidas que los dirigentes no podrán controlar.

Por su parte, el presidente del Comité de Lucha, Otoniel Shajian, sostuvo que ya no quieren diálogo porque tienen más de cincuenta actas de compromisos firmados que nunca se han honrado.

“Que el gobierno regional de Loreto y Amazonas con sus técnicos y la Presidencia del Consejo de Ministros actúen. Lo que queremos ahora son acciones y decisiones del gobierno central”, precisó.

En la Estación 5 también está Rosemary Pioc como representante de la provincia de Condorcanqui (Amazonas). Ella dijo que el pueblo awajun decidió unirse a sus hermanos de Loreto ante el abandono de las autoridades nacionales y regionales.

“ Solo hay actas de compromiso, durante la pandemia hemos sido los últimos en ser atendidos, por eso estamos levantando nuestra voz de protesta . No nos vamos a retirar, somos guerreros y no nos rendimos fácilmente. Si el gobierno no responde, vamos a ingresar a la estación”, sostuvo la representante de la nación awajún.

PUEDES VER Congreso declara el 18 de mayo como el Día Nacional de la Mujer Indígena

Entre las demandas indígenas están, que el total de los ingresos generados por la actividad petrolera en el Datem del Marañón se destine a esta provincia loretana, construcción de un hospital intercultural en el distrito de Manseriche, instalación de sedes administrativas de Reniec, Banco de la Nación, JNE y ONPE. Además, creación de una comisión conformada por OEFA, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y representantes de las comunidades para investigar los derrames de petróleo ocurridos en los distritos de Manseriche, Morona, Barranca y Andoas, y se sancione a los responsables.

También piden la creación de una UGEL Intercultural bilingüe en las provincias Datem del Marañón (Loreto) y Condorcanqui (Amazonas) con presupuesto propio, partida económica para la Agencia Agraria de Condorcanqui y Datem del Marañón, presupuesto a todos los proyectos viables y a los proyectos que están en idea, para el expediente técnico.

Pueblos indígenas, últimas noticias: