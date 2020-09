Policía interviene a Toño Centella y más de 50 personas durante fiesta privada en Ventanilla

Policía intervino fiesta ilegal que se desarrollaba en local de Ventanilla y detuvo al cantante Antonio Domínguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, según el programa Magaly TV La Firme.

El evento clandestino se desarrollaba con la afluencia de aproximadamente 60 personas, a pesar de que las reuniones sociales se hallan prohibidas por el Gobierno a fin de evitar la expansión del nuevo coronavirus.

La reunión inició aproximadamente a las 4:00 p. m. de este lunes 28 de setiembre. Toño Centella, su hijo y manager, además de todos los participantes fueron trasladados a la comisaría de Ventanilla a eso de las 11:00 p. m.

Según fuentes policiales, la fiesta fue organizada en un local muy alejado de reciclaje, ubicado cerca a la zona conocida como Parque Porcino.

Al parecer se habría encontrado en estado de ebriedad, puesto que estaba tambaleante al momento de su detención.

Hace poco, el cantante estuvo contagiado de COVID-19, por lo que incluso se difundieron informaciones falsas sobre su supuesto fallecimiento. Ante ello, Toño Centella tuvo que desmentir dichos comunicados.

“Buenos días, mi público centellero. Empiezo la mañana muy bien con la gracia de nuestro señor padre todo poderoso, mi Dios y mi virgencita de la puerta, evolucionando bien. Faltan pocos días para terminar mi cuarentena, pero me doy con la sorpresa que están circulando en las redes que supuestamente he fallecido cuando no es cierto. Yo me encuentro bien y seguiré adelante (...) Centelleros, aquí les mando un video donde yo me encuentro bien de salud. Muchas gracias y bendiciones”, comunicó Toño Centella en su cuenta oficial el 25 de agosto.