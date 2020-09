Piura: rostros nuevos y antiguos entre precandidatos al Congreso 2021

A pocos días de culminar el plazo para inscribirse en una agrupación política, con miras a las elecciones presidenciales y congresales 2021, algunos rostros nuevos y otros antiguos han expresado su disposición de ser parte de la contienda electoral representando a Piura en el Legislativo.

Uno de los nuevos personajes es Alexander Gallardo del partido de Acción Popular, quien es ingeniero pesquero y magíster en administración de empresas por la Universidad de Piura. El precandidato aseguró tener la intención de dinamizar el actual trabajo de los representantes del partido naranja.

Luego de no poder completar su inscripción en las elecciones del 2019, la candidata de Acción Popular, Maritza Gil, manifestó que se encuentra preparada para postular en los comicios del próximo año.

Indicó que su deseo de participar es parte de una obligación moral y cívica de prestar sus servicios con las personas más vulnerables. Aseveró que cuidará minuciosamente su proceso de inscripción para no cometer errores pasados.

Otro rostro conocido es del secretario del Partido Aprista Peruano (APRA), Antonio Valdiviezo, quien no descartó postular a las elecciones del 2021. El militante del APRA aseguró tener la experiencia y la energía que requiere el cargo.

Asimismo, indicó que en caso de llegar al poder velará por el sector agrícola que ha sido fuertemente perjudicado por el Niño Costero, así como el sector salud que sucumbió por la pandemia de la COVID-19.

En ese contexto, uno de los que ya estaría a punto de confirmar su participación en esta contienda electoral es el ex consejero regional por Sechura Marvin Bancayán Fiestas, quien ya se afilió al partido Restauración Nacional que también representa George Forsyth.

Aunque no confirmó su participación como precandidato, el empresario maricultor y contador confirmó su afiliación. “Efectivamente, ya me he afiliado al partido, pero aún estoy en evaluación y en los siguientes días tendré una respuesta concreta respecto al tema”, expresó.

En tanto, el excongresista Leónidas Huayama Neyra manifestó que ha recibido invitaciones de diferentes agrupaciones políticas. No obstante, entre hoy y mañana decidirá si postula o no a las elecciones generales.

Piura, últimas noticias: