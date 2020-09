Wilder Pari

El brote del coronavirus en la provincia de Arequipa, continuó en descenso en setiembre, mes donde se levantó la cuarentena focalizada. La inmunidad de grupo vuelve a estar en discusión como posible causa, aunque a falta de resultados certeros, los especialistas en salud recomiendan mantener la prudencia. El infectólogo de EsSalud, Mario Cornejo, informó que la atención en el triaje del hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo se redujo a 20 consultas diarias. En la peor época de la pandemia, hasta 80 personas diariamente llegaban al nosocomio. Además, un 20% de las camas de hospitalización está libre.

La mortalidad también ha descendido. Según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), los fallecimientos por toda causa continúan a la baja. En el pico de la pandemia, en julio, llegaron a 100 por día. A inicios de setiembre, se contabilizaban 30 decesos diarios. En el último reporte del 26 de setiembre, hubo 20 muertos.

Cornejo percibe un descenso dramático. Como explicación, infiere que la ciudad de Arequipa habría logrado una inmunidad comunitaria, aunque sin necesidad de llegar a una infección del 70%, como indica la teoría. El galeno postula que las medidas sanitarias, como uso de mascarilla o distanciamiento social, ayudarían a que la tasa de contagio requerida sea menor. Por ello estas prácticas deben persistir.

Pero incluso una inmunidad grupal, no significa que el coronavirus desaparezca. Remarcó que hasta la aparición de una vacuna, el virus persistirá. Tal vez no cause contagios masivos, pero seguirá siendo un riesgo para las personas vulnerables.

Sobre un rebrote, Cornejo opinó que debe prestarse atención a ciudades que atravesaron duras epidemias antes que Arequipa, como Iquitos. Un eventual rebrote allá, sería una señal de alarma.

Estudio de prevalencia

El jefe del Comando COVID de Arequipa, Gustavo Rondón, opinó que es pronto para cantar victoria. Explicó que en setiembre no hubo un aumento considerable de movilización de personas, recién sucedería en octubre. Exhortó extremar las medidas.

Rondón informó que la Gerencia de Salud realizará un estudio de prevalencia en la ciudad, para determinar qué porcentaje real se contagió del coronavirus. Los resultados se conocerán en unas semanas. El estudio más conocido se tomó en Iquitos, que arrojó un 70% de infección.

Reduce tasa de positividad de COVID

En setiembre, la tasa de positividad en la región Arequipa fue de 15%, según cifras de la Geresa. En meses pasados, el porcentaje más alto reportado fue 25%. El último reporte indica 797 nuevos casos, acumulando 126 mil contagiados de coronavirus. Se reportaron 3 fallecidos, llegando a 2052.