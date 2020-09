Refuerzan acciones para captura de puma y otorongo avistados en Madre de Dios

La presencia de un otorongo y un puma en pleno corredor turístico Tambopata puso en alerta al Gobierno Regional de Madre de Dios y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Los animales fueron avistados por pobladores de Isuyama, poblado ubicado a 3 km. de la ciudad de Puerto Maldonado.

En un comunicado oficial, Serfor informó que realizan las acciones necesarias para capturar a los felinos. Para ello también se cuentan con el apoyo de la sociedad civil y el Centro de Rescate Taricaya.

La medida se toma ante el peligro que representaría la presencia del puma y otorongo en los alrededores de las viviendas. Para tal fin, trabajan de manera coordinada para colocar las trampas y seguir los protocolos en este tipo de incidentes.

Según lo indica la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la autoridad competente para autorizar la caza o extracción por peligro inminente a la vida de las personas es la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre.

Por su parte, el Serfor puso a disposición todo el soporte necesario para salvaguarda la vida de las personas y capturar a los felinos que, en principio, serán trasladados a la Reserva Nacional Tambopata.

Asimismo, se comunicó que realizan una campaña informativa en el corredor turístico Tambopata para recomendar algunas acciones precautorias a los pobladores que allí habitan.

Por ejemplo, se sugiere no dejar desechos orgánicos e inorgánicos fuera de las casas, de ser posible tener los animales domésticos en lugares seguros, no dejar a niños solos, realizar la limpieza de maleza en los alrededores, evitar que los perros merodeen solos y no intentar capturar al animal sin la ayuda profesional.

