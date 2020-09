Profesor a estudiantes de UNAC: “No se quejen que no son universidad particular, ustedes no pagan” [VIDEO]

El profesor Dany Cajas Narro dictaba el curso de econometría en la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao (UNAC). El último viernes 25 de setiembre, mientras desarrollaba su clase, el docente empezó a emitir improperios y frases humillantes en contra de sus alumnos a causa de los problemas técnicos que se presentaban.

“Ustedes deben de reclamar cuando estén en una universidad particular porque están pagando, acá me están pagando por enseñarles, no por estar aguantando sus reclamos. Ustedes deben de comprender eso”, manifestó el profesor tras las aclaraciones de sus alumnos respecto a lo que sucedía con la conexión.

Esto generó que muchos estudiantes hicieran público lo ocurrido, como en el caso de la estudiante Pamela Trujillo, quien expuso su inconformidad en conversación con La República. “Desde el inicio el profesor empezó a hablar de una manera grosera, déspota, no podía creer su actitud para con los estudiantes porque es un profesor y considero que debe dar el ejemplo”, manifestó.

Además contó que, a raíz de la publicación realizada, la contactaron diversos estudiantes para compartir sus experiencias con el mismo profesor. Esta conducta al parecer era repetitiva en el docente y no solo se daba en la UNAC.

Alumno de la UNI comparte su experiencia | Créditos: difusión

“Un alumno de la Universidad de Ingeniería me escribió para decirme que él también había llevado un curso con ese profesor y que tuvieron ese mismo problema. Por eso no puede venir a excusarse o escudarse de que se trata de un problema (aislado) con su señal”, indicó adjuntando una captura de pantalla de la conversación.

Tras lo ocurrido, el educador envió un correo a los alumnos afectados disculpándose por los improperios referidos; sin embargo, no mencionó en ningún momento el hecho de haber señalado que al ser estudiantes de una universidad publica no podían reclamar.

Correo de disculpas del docente | Créditos: difusión

Finalmente, el rectorado de la universidad emitió un comunicado en el que rechazaba lo ocurrido. Además, informaron que el profesor Dany Cajas Narro había sido separado de manera inmediata de la institución y que iniciarían la investigaciones necesarias del caso.

Comunicado de la UNAC frente a lo ocurrido | Créditos: difusión

