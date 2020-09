Los Olivos: familiares de joven que sufrió un accidente de tránsito piden ayuda para conseguir cama UCI

Antonio Paricio, un joven que sufrió un accidente de tránsito tras chocar contra un tráiler en la Panamericana Norte, necesita de una cama UCI debido a las múltiples lesiones que presenta.

Sus familiares acusan a la empresa Glovo, lugar donde laboraba el agraviado, de no hacerse responsable de los gastos médicos, a pesar de que el suceso ocurrió durante el horario de trabajo.

"Está grave, tiene múltiples facturas en la cara y el cuerpo. Requiere de una atención urgente. Lo pasaron para la carpa COVID-19, donde no tienen las medidas necesarias, pese a que la Defensoría del Pueblo llamó anoche para pedirles que no lo saquen. Hemos ido a hospitales para solicitar atención, pero no encontramos nada. En tanto, la empresa no se hace responsable de nada ", indicó la tía de Antonio en diálogo con RTV.

“Lo han puesto en una carpa COVID sin tener un resultado si tiene coronavirus. Le han sacado la muestra y salió negativo, pero lo tienen en un área con personas infectadas, exponiéndolo de esa manera. Le han hecho la prueba molecular y los resultados recién salen en dos días”, mencionó una pariente del agraviado.

En ese sentido y con el temor de que las lesiones empeoren, los familiares del joven, quien también es abogado de profesión, solicitan apoyo de las autoridades para encontrar una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos en algún nosocomio.

El accidente de tránsito ocurrió el sábado 26 de setiembre a la altura de la Panamericana Norte. Según familiares, el motociclista fue impactado contra un camión de carga.

“Hay videos que muestran que él no tiene la culpa. Que el tráiler se estaciona en la vía auxiliar, sin ningún tipo de señalización y hace que impacte", narró el familiar de la víctima.

