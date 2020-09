La Victoria: delincuentes roban mercadería valorizada en S/ 200.000 de taller textil [VIDEO]

Un grupo de delincuentes ingresó a un taller textil y robó cerca de S/ 200.000 en mercadería. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 26 de setiembre, en un local de la avenida Ignacio Cossio, en el distrito de La Victoria.

Para evitar ser identificados, los sujetos también se llevaron los equipos DVR que contenían las imágenes de las cámaras de seguridad.

Según cuenta la agraviada, los ladrones se llevaron varios metros de tela, ropa ya terminada, mercadería lista para coser, así como máquinas industriales y una computadora.

Agentes de Depincri de Santoyo vienen realizando las investigaciones correspondientes. No descartan que un trabajador esté involucrado en el robo, ya que la puerta del edificio no fue forzada.

Debido a la falta de videos de vigilancia, la empresaria intenta reunir las imágenes de las cámaras de seguridad de otros negocios.

“En esta recta hay varias empresas que tienen sus cámaras y estoy solicitando para saber quién es esa persona que nos ha hecho tanto daño”, comentó Kelly R. en diálogo con América TV.

Tras el robo, la negociante evalúa cerrar su negocio de confección de ropa. Asimismo, pide garantías para su vida, pues teme que los delincuentes quieran atentar contra ella y la de su familia.

“Para mí no ha sido fácil. Tanto que he trabajado, no puedo creerlo. (...) Ahora nos hemos quedado con las ganas de seguir trabajando. Prácticamente ya tenemos que cerrar y es que yo digo, ¿ara que trabajo tanto si viene la gente y quiere llevárselo fácil”, mencionó.

