Hospital Regional de Cusco exhorta a familiares de pacientes a reponer sangre

Cusco. Hace unos días, una familia de agricultores proveniente del distrito de Colquepata, provincia de Paucartambo, hizo todo lo posible para reponer 22 unidades de sangre utilizadas en una de sus integrantes.

Se trataba de una mujer que estuvo internada en el Hospital Regional de Cusco, que sufrió una complicación durante la cesárea. Lamentablemente, este tipo de actitudes no son replicadas por la mayoría, pues muchas familias se niegan en reponer las unidades que sirvieron para salvar la vida de sus seres queridos.

Germán Salinas Pino, responsable de Banco de Sangre del hospital regional, refirió que existen casos complicados en la que se requieren más de 20 unidades; que ante la emergencia los médicos disponen la sangre que corresponde a otros pacientes, por lo que urge su pronta reposición.

“La situación se agrava cuando el paciente que utilizó las unidades de sangre fallece, la familia piensa que devolver es innecesario, no comprenden que es vital para salvar la vida de otra persona”, dijo el profesional.

Al mes, en el hospital de la avenida La Cultura se utilizan un promedio de 300 unidades de sangre, pero se reponen solo un poco más de la mitad. El desabastecimiento puede generar complicaciones de otros pacientes. “Existen casos excepcionales que realmente no pueden reponer, por no tener familiares, no ser de la ciudad, u otros motivos y se les apoya mediante servicio social” agregó German Salinas.

