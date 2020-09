Hombre logró impactar en la vida y salud de 200 personas siendo donador voluntario de sangre

El último 24 de setiembre, el licenciado Carlos Enrique Penalillo Pimentel (59), tecnólogo médico del Seguro Social de Salud (EsSalud), realizó su donación de sangre número 66. De esta manera ha logrado impactar en alrededor de 200 pacientes, quienes en su momento se debatían entre la vida y la muerte.

En esta ocasión quiso recordar cuando en 1991 hizo su primer aporte sanguíneo a causa de las circunstancias. Una vecina muy cercana a su familia padecía leucemia, la enfermedad estaba avanzada y lo que ella deseaba era ver a sus hijos por última vez. Él, su esposa y su madre decidieron donar unidades de sangre.

Actualmente él trabaja en el área de Gestión de Calidad del Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Rebagliati y manifiesta que le reconforta mucho haber logrado este récord de donaciones, ya que pudo apoyar a muchas familias en su momento. “Mi sangre es RHO + del Grupo Universal, es una suerte tener este tipo de sangre, porque puedo salvar a más vidas”, señaló.

“Quiero llegar a la población con este mensaje, las donaciones se deben hacer con oportunidad, hagámoslo antes de que pase algo, no esperemos a que ocurra [un accidente de tránsito, sismo, o que un pariente cercano o amigo necesite unidades de sangre para recuperar su salud]. Les pido no tener ningún temor, no les va a pasar nada. Lo positivo de esta pandemia es que nos volvió más empáticos y solidarios, pongámonos siempre en el lugar del otro”, agregó para finalizar.

¿Cómo puedo ser un donador de sangre?

Para poder ser un donador solo es necesario gozar de buena salud, tener un peso mínimo de 55 kilos y tener entre 18 / 60 años. El Banco de Sangre del Hospital Rebagliati atiende de lunes a sábado de 7.00 a. m. a 3.00 p. m.

