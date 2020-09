Autorizan actividades al aire libre, pero no reuniones

Desde el 1 de octubre ya no habrá cuarentena general, salvo en tres provincias que permanecerán con la medida. Además, están permitidas las actividades al aire libre tanto en Lima como en el resto del país.

Así, la emergencia sanitaria se extiende hasta el 31 de octubre. Y las provincias de Abancay (Apurímac), Huamanga (Ayacucho) y Huánuco (Huánuco) continuarán en cuarentena.

A través del Decreto Supremo 156-2020-PCM, publicado ayer en El Peruano, se autorizan las actividades deportivas, de manera individual o en pareja, en espacios recreativos y públicos autorizados.

Según la infectóloga Camille Webb, “estas medidas no van a aumentar mucho el riesgo de contagio, siempre y cuando las personas continúen usando mascarilla y no se acerquen a otras con las que no conviven”.

La también investigadora de la Universidad Cayetano Heredia agrega que no se trata de seguir en cuarentena, pues lo ideal es “reconocer las situaciones (y zonas) con mayor riesgo de contagio”.

Mientras tanto, los municipios y la Policía Nacional serán los encargados de controlar que se cumpla las disposiciones.

Si bien las medidas son más flexibles, aún se prohíben reuniones, fiestas u otro tipo de concentración de personas.

La norma también restringe la salida de menores de 12 años, quienes deberán permanecer en su domicilio. No obstante, pueden realizar un paseo diario de una hora para cuidar su salud mental, acompañados de un adulto. Por otro lado, las personas mayores de 65 años y aquellos con comorbilidades permanecerán en sus hogares.

Nuevos centros Covid-19

En tanto, el presidente Martín Vizcarra inauguró ayer dos centros de atención Covid-19 en Tacna y Puno.

En el primero, instalado en el Hospital Hipólito Unanue, el mandatario, junto a Fiorella Molinelli, jefa de EsSalud, entregó equipos médicos.

El jefe del Estado también estuvo en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, acompañado de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el titular de la cartera de Vivienda y Construcción, Carlos Lozada. Allí inauguraron un Centro de Atención y Aislamiento Temporal.

“La única forma de salir lo mejor librado posible (de la pandemia) es no bajar la guardia. Todos debemos ser responsables”, dijo Pilar Mazzetti.

Del mismo modo, el premier Walter Martos y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, entregaron un centro en el Hospital Regional Docente, ubicado en Cajamarca.

Van más de 32 mil muertos

Según el sector Salud, al 26 de setiembre los casos positivos por coronavirus llegan a 800.142 y el número de fallecidos es de 32.142. Los hospitalizados son 8.282, y de ellos 1.357 están en UCI. Las personas de alta suman 657.836.

En las últimas 24 horas, 673 personas dieron positivo. Además, se agregaron 4.885 casos confirmados de siete días anteriores. La cifra de muertos en el reporte de ayer es de 105.