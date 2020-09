Refacturan recibo de luz de S/5 mil a humilde campesino en Puno

El gerente general de Electro Puno, Luis Mamani Coila, informó que procederán con la refacturación del recibo de luz del poblador Luciano Apaza Rojas, pues la empresa registró 5 mil 178 soles, cuando el usuario aduce que al mes pagaba un monto no mayor a 50 soles.

El gerente, junto a trabajadores de Electro Puno, se trasladaron hasta el inmueble del usuario, quien vive en la comunidad campesina de Pias Huayta de la provincia de Lampa.

Mamani informó que hubo un error por parte del responsable de Atención al Cliente.

Luciano Apaza no pagó varios meses, por ello trabajadores de la empresa fueron a su casa para recoger el medidor. El poblador suplicó que no se lo llevaran, por lo que le conminaron a pagar la deuda. Es así que acudió a la oficina y no fue atendido. Pasó el tiempo y se acumuló la deuda con los intereses.