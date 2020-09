Hijos denuncian que cuerpo de su madre desapareció en el Hospital Hipólito Unánue

Información: Luis Á. Villanueva / URPI-GLR

Domitila Velásquez Maron (86) ingresó el 10 de septiembre al hospital Hipólito Unánue de El Agustino, luego de que se descompensara en su vivienda de Ate Vitarte. Lamentablemente, 12 días después falleció y hasta ahora sus hijos no pueden darle sepultura al cuerpo.

Jhoni González Velásquez y su hermana Patricia González Velásquez viven un calvario, pues no entienden cómo el cuerpo de su madre puede haber desaparecido.

“Mi madre sufrió una descompensación. Yo estaba atenta a ella, le compraba sus pañales y todo lo que me pedían. Yo me entero un día después que ella fallece. Me dijeron que tramitara la salida del cuerpo y cuando vamos a recogerlo, no estaba”, narra la hija.

En tanto, su hermano, no contento con la versión del encargado del mortuorio (quien no quiso identificarse), solicitó ingresar para reconocer físicamente a su madre.

“Vi como cuatro cadáveres y mi madre no estaba. Realmente tomaremos todas las acciones legales para dar con su cuerpo. Exigiremos al SIS y al hospital que rindan una versión sustentada sobre lo sucedido”, manifestó indignado.

Coronavirus en el Perú, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 - La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.