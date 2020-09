Carabayllo: policía se enfrentó a disparos con delincuentes para rescatar a familia secuestrada

Con información de Joel Robles / URPI-GLR

Delincuentes secuestraron a empresario y a su familia para lograr robar su local de plásticos ubicada en la asociación de vivienda Valle Sagrado en el distrito de Carabayllo. Agentes de la División de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) fueron alertados de este hecho criminal y acudieron al establecimiento a rescatar a las personas.

Los efectivos policiales tuvieron que enfrentarse a disparos contra los delincuentes, puesto que los encontraron frente a frente. “Al ingresar uno de los agentes se encuentra cara a cara con los asaltantes, uno de los cuales saca su arma de fuego y le apunta pero la rápida reacción del efectivo le permite disparar antes. Herido, el sujeto llega a disparar, pero la bala va al techo”, indicó el coronel PNP Carlos Malaver, jefe de la Diprove, a La República.

El criminal herido fue identificado como Manuel Julian Montañez, quien falleció camino al hospital de Puente Piedra, debido al impacto de bala recibido en el tórax. Sus otros compañeros Gerardo Martel Fritas, Ray Fritas Landeo y José Casique Tarazona serían integrantes de la organización criminal denominada “Los Avezados de Valle Sagrado”.

En el establecimiento, la Policía rescató al empresario, su esposa, hijos y cuatro trabajadores que habían sido amordazados por los hampones. El agraviado contó que los hampones se hicieron pasar como clientes, pero al abrirles la puerta, encañonaron a sus trabajadores y los redujeron a golpes.

“Realmente no sé que hubiese pasado si la policía no llegaba. Me sorprendió la rapidez con la que llegaron y les agradezco por lo que hicieron por mí y mi familia. Escuchamos los disparos y pensamos que ya se iban porque lo tenían todo, pero las autoridades llegaron”, señaló el empresario que evitó dar su nombre por seguridad.

Por último, la Policía informó que incautó tres pistolas de 9 mm, cinco celulares y, además, se recuperó 7.399 soles que los ladrones habían retirado de la caja fuerte. Además, hallaron las llaves de dos camiones con los que pretendían huir de la escena del crimen.

