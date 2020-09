Mientras los focos de las autoridades sanitarias peruanas apuntan a soslayar el embate de la COVID-19, el cáncer se lleva a un aproximado de 40.000 personas por año. Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer, calcula que, para fin de año, la cifra de fallecidos por esta enfermedad se disparará. Mientras tanto, la asociación privada ya se prepara para la colecta virtual, que va del 28 de setiembre al 3 de octubre. La meta para este año es de 2 millones de soles.

Usted detectó su cáncer a la tiroides en 1981. Desde su experiencia, ¿qué tanto le cambia la vida esta enfermedad a una persona?

Cualquier tipo de cáncer te cambia la vida de una manera impensable. Cuando me lo detectaron, yo tenía 32 años, me gustaba vestirme bien, y con el cáncer descubrí que eso era una tontería. Tuve tres operaciones. A la tercera quedé mudo. Me comunicaba casi casi por señas y algunas cosas que susurraba. Seguí adelante con otra cara, con otra actitud. Hoy es difícil que me moleste por algo que no sea importante. Ya no le presto atención a cosas pequeñas, porque con vida, qué más puedo pedir.

¿Su recuperación, a sus 32 años, se explica en que una persona adulta tiene menos riesgo de muerte ante una persona joven?

Sucede que cuando a alguien mayor se le detecta el cáncer, es difícil que muera de un día para el otro. Toma años, si es una persona mayor, probablemente se muera de otra cosa que de esta enfermedad. Para que se le aparezca a una persona joven quiere decir que ya venció todos los sistemas de defensa del cuerpo. Cuando aparece en jóvenes es agresivo. Por eso, la detención temprana es fundamental. El miedo es el peor enemigo. Yo era muy temeroso, dilataba las visitas al médico. Pero el cáncer avanza, entonces es mejor enfrentarlo cuanto antes.

¿Cuál es el aproximado de casos nuevos de cáncer que aparecen cada año en nuestro país?

Hay alrededor de 60.000 nuevos casos cada año. El número de fallecidos es de aproximadamente 40.000 cada año. Este 2020, la situación es más dramática. Podríamos llegar a 70.000 nuevos casos y 50.000 de muerte. En esta pandemia, la detención oncológica y atención temprana ha sido nula. He escuchado a muchos pacientes que se les ha dicho que no se les puede atender. Aparte de la pandemia, otras razones por las que aumentarán los casos de cáncer son por la longevidad, la falta de ejercicio físico en cuarentena, la comida chatarra, la contaminación ambiental y el estrés.

Considera entonces que la problemática principal es la falta de prevención…

Totalmente. También la falta de suficientes centros de detención. Nos falta también conciencia de atención temprana, de decir “voy ahora”. Si yo no hubiera sido valiente de ir al médico a mis 32 años, cuando mi tumor estaba abierto y las células cancerosas todavía no llegaban al torrente sanguíneo, no estaríamos hablando.

A eso le sumamos la centralización de profesionales oncológicos...

Sí, los profesionales están en Lima. Es muy difícil que los egresados de universidades busquen salir fuera de la capital debido a los salarios bajos. Hay que entenderlos, tienen familias que atender.

¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en nuestro país?

En el caso de los hombres, próstata, mientras que en las mujeres son de mamas y cuello uterino. En general, entre ambos sexos también está el cáncer de estómago. En la Liga Contra el Cáncer tratamos de atender los más comunes.

¿Cómo percibe el trabajo del Minsa respecto a esta enfermedad?

Muy lento. No hay preocupación grande sobre el cáncer. No hay suficientes centros de tratamiento. No hay adecuado tratamiento oncológico estatal. La respuesta suele ser inoportuna por parte del Estado. Te dicen vuelve en 120 días en los hospitales, y así condenan a las personas.

¿En qué etapa se encuentra la inmunoterapia en el Perú?

La inmunoterapia te prepara al cuerpo para resistir y rechazar la célula cancerosa. En el Perú, todavía está muy prematura. Creo que la inmunoterapia es el camino al futuro. Actualmente, no hay una solución total al cáncer. En primer lugar, por la falta de adecuada investigación. Segundo, por la falta de capacidad económica para resolver los temas investigativos y de tratamiento. Por otro lado, el cáncer no es solo una enfermedad, sino 220 casos de enfermedades con comportamientos parecidos de crecimiento irregular de las células. Es imposible que haya un solo tratamiento, cada caso es único.

¿Cómo estamos en tratamientos contra el cáncer en comparación con otros países de la región?

Perú se sitúa actualmente en un punto medio respecto al control de cáncer. La falta de centros y de equipos de última generación lo separan por una brecha grande comparado a países de la región.

¿Cómo será la edición 2020 de la Liga contra el Cáncer?

Reemplazamos las 35.000 alcancías en las calles por 10.000 voluntarios virtuales. El esfuerzo es más complejo, pero generalmente con las alcancías se recaudaba 1 sol por persona, que es muy poco. Sin embargo, con estas plataformas virtuales la gente dona un poco más. Parece que la gente es más generosa frente a la pantalla que con las alcancías. De repente tendremos menos donaciones, pero se compensaría con un mayor monto de dinero.

La meta para este año es de 2 millones de soles, pero de todas maneras el incremento anual no suele ser tan marcado..

No es tan marcado, pero ojalá lleguemos a dos millones y medio de soles. Este año es un enigma, no puedo hacer un pronóstico. Lanzamos la campaña este lunes 28 de setiembre, pero hasta ahora creo que vamos bien, tengo confianza.

¿Qué le diría a los escépticos que desconfían del destino del dinero que se dona?

Las obras de la liga están a la vista. Cualquiera puede visitar nuestros locales y ver el volumen de atención. Ahí están los mamógrafos de última generación, ecógrafos, equipos de gastroenterología. Somos auditados, estamos bajo el control del Minsa. No somos una asociación que dispone del dinero de la gente como quiere. Los directores no reciben dinero alguno, todo es por voluntad. Yo trabajo al ciento por ciento y no tengo sueldo ni lo tendría.

¿En qué consiste el festival ‘El cáncer también importa’?

Va del viernes 2 al sábado 3 de octubre con grupos como Gran Orquesta Internacional, Armonía 10 y personajes como Laura Borlini y demás. Este evento es para estimular las donaciones y será transmitido por las plataformas de la Liga Contra el Cáncer, como YouTube, Instagram y Facebook.

