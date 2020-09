Madre de Dios: ambientalista peruano es nominado a premio internacional sobre derechos humanos

El reconocido ambientalista peruano Víctor Zambrano, que reside en Madre de Dios, es uno de los 13 nominados al premio Tulipán de los Derechos Humanos 2020, otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Países Bajos.

Tras enterarse de su participación, Zambrano señaló que para él es un honor ser finalista de un premio de alto prestigio y el solo hecho de estar nominado es un reconocimiento muy grande para el esfuerzo y trabajo en equipo.

“Es un aliciente para seguir en esta ruta. Para nosotros los defensores ambientales no hay descanso, no interesa en qué condiciones estemos. Vamos a continuar con ese mismo ímpetu, con nosotros no va el individualismo, nosotros apostamos por el colectivismo que permita hace grandes cambios y ese es el objetivo”, dijo para RPP.

El 10 de diciembre, el Ministerio de Relaciones exteriores de Países Bajos anunciará al ganador o ganadora, quien se llevara un premio de 100.000 euros.

Por otro lado, Zambrano fue premiado por National Geographic en el año 2016, por su liderazgo en Conservación de la reserva natural Kerenda - Homet, que se encuentra ubicada a 5 kilómetros de la Plaza de Armas de Puerto Maldonado.

Sin embargo, el ambientalista ha recibido constantes amenazas de muerte por parte de la minería ilegal, que busca a toda costa quedarse con las tierras que él con tanto trabajo ha buscado preservar, con la finalidad de cuidar la flora y fauna que existe en este lugar.

