Por: Jésica León y María Morales

En octubre próximo, el Ministerio de Salud (Minsa) iniciará un estudio de seroprevalencia del COVID-19 en 22 regiones del país teniendo como propósito tres objetivos: conocer qué proporción de la población tiene anticuerpos contra la enfermedad, saber cuántas personas quedan susceptibles y saber las zonas de mayor riesgo para la aplicación de la vacuna cuando esté lista.

Los resultados del estudio estarán listos en noviembre, según el viceministro de Salud, Luis Suárez. “Nos va a permitir tener el mapa de riesgo del país para poder ver dónde se produciría una segunda ola, y eso nos sirve para orientar las medidas de prevención y estar preparados en la capacidad de los servicios”, dijo a La República.

Por su parte, César Munayco, director adjunto del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, señaló que el trabajo se hará en todas las regiones, a excepción de Loreto y Lambayeque, porque estas ya han hecho sus propios estudios y depende de la decisión de las regiones.

Se utilizarán pruebas rápidas, pues no se busca saber quién es positivo en estos momentos y darle tratamiento, sino quiénes ya enfermaron y tienen anticuerpos en su sangre. “En este estudio lo que se busca es ver qué proporción de la población tiene estas defensas”, explica Munayco.

El especialista apunta que el estudio de seroprevalencia será muy útil en la aplicación de la vacuna para quienes no se hayan infectado. “Vamos a conocer en qué zona vamos a vacunar más y dónde existen más personas susceptibles”.

A las personas que participen en este estudio se les preguntará si han tenido síntomas, si han estado hospitalizados o si han tenido algún familiar con COVID-19, añade Suárez Ognio.

La participación es voluntaria y se visitará casa por casa para tomar la prueba a la familia. El INEI hará el sorteo del conglomerado de hogares donde se aplicará el estudio, la elección será al azar para que sea representativa la muestra.

Se tomarán las muestras en las principales ciudades de cada región y no será en todas las provincias porque sería más costoso y tardaría mucho tiempo. “Sería imposible llegar a zonas alejadas, estamos centrándonos en las ciudades principales”, explica Munayco.

El Minsa viene coordinando con las regiones para afinar detalles sobre el tamaño de la muestra, tomando en cuenta el tamaño de la población. El Minsa dará las pruebas rápidas a las 22 regiones participantes.

También se está viendo el tamaño de la muestra para Lima provincias. Y para el próximo año se repetirá el estudio en Lima Metropolitana, pues todavía la primera ola de contagios no está en caída y no es el momento adecuado.

El epidemiólogo Juan Villena cree que para poder establecer la prevalencia de una enfermedad en una población no se necesita tomar muestras a toda la población, sino a un grupo significativo de personas.

Se debe recordar que hay estudios de seroprevalencia que se han hecho en los primeros meses de la pandemia en Lambayeque, los cuales determinaron que el 29,80 % se infectó de COVID-19, en Lima y Callao, el 25 %; solo en la provincia de Cusco, el 2,5 %, mientras que en la ciudad de Iquitos (Loreto), el 70 %.

En Loreto se viene realizando un segundo estudio de seroprevalencia por iniciativa de la región, con otra metodología.

Villena también señala la importancia de este estudio para la aplicación de la vacuna. “Supongamos que el 80 % de la población esté infectada, estas personas ya no necesitan vacuna porque ya tienen defensas y por largo tiempo”.

En tanto, el infectólogo Carlos Medina, de la Universidad Cayetano Heredia, recalca que si tenemos mayor porcentaje de susceptibles, este grupo podrían ser protagonista de la segunda ola. “Es importante porque vamos a poder diferenciar en estos susceptibles a los que pertenecen al grupo de riesgo: los obesos, diabéticos, hipertensos, y que podrían tener mayor riesgo de mortalidad”.

Ayer se elevó a 31.938 la cifra de muertos por COVID-19. Hoy podríamos superar los 32 mil.

Segunda ola sería menos brutal

El ingeniero y autor de “El martillazo y el huayno”, Ragi Burhum, explica que la probable segunda ola sería menor que la primera. “Pienso que en el caso peruano no sería más brutal, se podría pensar que una segunda ola sería menor porque ya hay gente infectada. La segunda ola no sería tan alta, pero depende de dos factores: cuánto dura la inmunidad y la movilidad. Esos son datos que no se saben, no tenemos”.

Apuntó que este estudio de seroprevalencia permite la toma de decisiones. “El estudio permite decidir qué región puede tener mayor apertura económica. En el factor movilidad, unos distritos se pueden considerar como una sola zona, porque hay movilidad entre ellos”.

