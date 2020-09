Familiares piden ayuda con medicinas y/o remedios para tratar a un joven que sufre una extraña enfermedad e indican que no puede ser atendido en una posta o centro médico al no contar con el Seguro Integral de Salud (SIS) ni con Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jhon Bardales Angulo (29) llegó desde Iquitos a Lima y debido al confinamiento tuvo que quedarse en la zona de Pamplona Alta en el distrito de San Juan de Miraflores. Hace unos meses, él solía desempeñarse como carpintero, pero cayó enfermo, bajó de peso y ahora no puede moverse.

“Últimamente le sigue doliendo el estómago. Hace dos días que le sale sangre de su nariz”, señaló su hermana en un informe de América. El padre de Jhon manifestó que no cuenta con suficientes recursos económicos, por lo que han optado por usar remedios caseros o suero.

No obstante, desconocen qué enfermedad estaría afectándolo. Además, la hermana contó que pidieron el acta ante Reniec, pero los documentos no estarían en Lima, sino en Iquitos. “Hace poco, antes que fallezca mi mamá, nos acercamos al Reniec para preguntar por la partida de mi hermano y me dijeron ‘la partida de tu hermano no está acá’”, acotó.

Ellos piden ayuda urgente para que el joven sea atendido, si usted quiere comunicarse y brindar un aporte a la familia, no dude en comunicarse al 947 363 459.

PUEDES VER McDonald’s: abren indagación a fiscal que archivó caso por muerte de dos trabajadores en 2019

El gerente general del SIS, Iván Cárdenas, indicó que se encuentran en coordinaciones con la familia para que sean atendidos a la brevedad y puedan acudir a un centro médico.

A través de un comunicado, el Seguro Integral de Salud (SIS) informó que las personas que no cuenten con DNI, pueden comunicarse con la institución a través de sus canales virtualizados. Los números son: la central telefónica (514-5555-Opción 1), WhatsApp (941-986682) y el correo SIS (sis@sis.gob.pe).

San Juan de Miraflores, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.