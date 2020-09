Durante la pandemia, la obtención de grados y títulos es diferente. Esto debido a que los estudiantes y sus respectivos jurados no pueden asistir presencialmente a la sustentación de sus investigaciones. Para ello, las universidades habilitaron la modalidad virtual, pero no todos pueden acceder a ella por la falta de equipos e internet.

Uno de esos casos corresponde a Maribel Huaquisto Puma de 22 años, estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) en Puno. Debido a la cuarentena, retornó con sus familiares en el distrito de Cuyocuyo, en la provincia de Sandia, y aprovechó para desarrollar su tesis, pero no tenía los recursos para la sustentación.

Maribel Huaquisto no se rindió y realizó todas las coordinaciones necesarias para usar los equipos del Tambo Ura Ayllu, local del programa PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que se encontraba a 30 minutos a pie en la comunidad del mismo nombre.

De acuerdo al Midis, el pedido de la universitaria fue atendido y se facilitó el uso de las instalaciones y acceso a internet.

“Quería estar con mi familia en este importante momento que ha sido una experiencia muy grata y nueva para mí. Estuve muy nerviosa al principio, pero me aprobaron. Me siento feliz de que este objetivo lo haya alcanzado con apoyo de mis padres y las facilidades que me brindaron en el Tambo”, señaló la joven.

La universitaria logró titularse y obtuvo el grado de licenciada en la carrera de Nutrición en la UNA.

Al respecto, la titular del Midis, Patricia Donayre, destacó el esfuerzo de la joven para alcanzar sus objetivos profesionales. Además, resaltó que es un ejemplo para las jóvenes mujeres de su localidad. “Noticias como estas nos llenan de esperanza. Maribel no renuncia a sus sueños pese al estado de emergencia sanitaria, por el contrario, los hace realidad usando los recursos que tiene a la mano”, expresó.

Tambo Ura Ayllu

Desde su puesta en servicio en el 2014, el Tambo Ura Ayllu articula las iniciativas de entidades de nivel nacional, regional y local en 29 centros poblados y ya registra 60.000 atenciones.

El acceso a internet y el uso de los equipos de cómputo son parte de los servicios prioritarios que brindan los tambos a nivel nacional. Además, son utilizados para garantizar el acceso a servicios de salud, afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) y cobro de bonos.

