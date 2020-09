Los Olivos: usuarios denuncian incremento en recibos de gas [VIDEO]

Decenas de personas forman largas filas en los exteriores de la oficina de Cálidda para reclamar por el incremento en los recibos de gas natural durante el estado de emergencia. El hecho se produjo en la oficina de la avenida Carlos Izaguirre en el distrito de Los Olivos.

Los usuarios denunciaron que el monto por el servicio se ha triplicado en los últimos meses. Según indicaron, mensualmente pagaban un promedio de S/ 20 a S/ 50; sin embargo, ahora el monto bordea los S/300 en algunos casos.

Una de las personas que acudió a reclamar fue Juan Carlos Jirón Calle, un trabajador que normalmente paga un monto de S/ 65 mensuales, pero que recibió una facturación mayor de S/ 200.

“El motivo por lo que estoy acá y he tenido que dejar de trabajar, es para reclamar por los cobros excesivos de la empresa Cálidda. El último recibo me ha llegado S/ 208, cuando lo normal pago S/ 50 o hasta S/ 60. Estoy acá desde las 5 a.m. y es inaceptable que pueda consumir todo ese monto en un solo mes. Me han dicho que ese es el monto que marca mi medidor y tengo que pagar”, comentó en diálogo con Canal N.

Al igual que él, Emilio Sandoval mostró su malestar por el cobro excesivo del servicio de gas natural. En ese sentido, solicitó que verifiquen los montos y les den una solución.

“Yo he estado pagando S/ 25 y ahora mi monto excede S/ 60. Según indican, ahora que pasamos más tiempo en la vivienda, consumimos más, pero eso no es así, ellos no van a verificar”, mencionó.

