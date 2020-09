La Libertad: alcalde de Ascope haría huelga de hambre si no implementan hospital

Ante la falta de implementación del Hospital San Francisco de Cartavio, en La Libertad, el alcalde de la provincia de Ascope, John Vargas Campos, manifestó que hará huelga de hambre si su pedido no es escuchado por las autoridades del Gobierno Regional de La Libertad y del Ejecutivo.

Han pasado cerca de tres meses que autoridades del Gobierno Regional visitaron las instalaciones del hospital de Cartavio, comprometiéndose a ponerlo en funcionamiento para atención de pacientes con coronavirus; sin embargo, a la fecha ello no ha ocurrido.

PUEDES VER La Libertad: más de 400 pobladores de distrito tendrán empleos temporales

“El viernes tenemos reunión con el gerente general, si hasta ese día no se ha atendido o no cumplen con los pedidos, llegaremos hasta las últimas consecuencias o haremos una huelga de hambre en la Plaza de Armas de Trujillo. No queremos un Centro Temporal, queremos todo un Hospital Provincial”, señaló a Trujillo 60, el alcalde.

Alcalde espera que las autoridades del Gobierno Regional tengan un plan determinado para su provincia.

“Somos una provincia de más de 140.000 habitantes y no es posible que nos sigamos atendiendo en centros de salud. EL ex hospital San Francisco de Cartavio tiene que ser una realidad, ya no vamos a permitir más ‘paseos’, ya se lo dije al gerente general del Gobierno Regional”, enfatizó Vargas Campos.

Otro pedido

Otro de sus pedidos es la salida del director de la Red de Salud por su mal manejo durante la pandemia. “Cuando estuvo el pico más alto de la enfermedad, el señor Ricardo Pereda nunca tuvo una política, un trabajo. El gerente general nos confirmó que lo cambiarán”, sostuvo.

La Libertad, últimas noticias: