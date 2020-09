UIGV: estudiantes egresados realizan protesta para exigir intervención de la SUNEDU

Información: Jessica Merino/ URPI-GLR

La crisis administrativa en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) afecta a estudiantes de pregrado, egresados y bachilleres, quienes ven sus metas profesionales truncadas por los malos manejos de sus autoridades.

“Pensé en hacer mi traslado. Al final dije no, (porque) tantos años invirtiendo y endeudándome para que al final, me quede en el aire, atada de pies y manos. He egresado en diciembre. Garcilaso lucra y no es posible que Cervantes (anterior rector) se ría en nuestra cara. Todos queremos salir adelante. No es posible que ahora las autoridades nos den la espalda”, expreso Verónica Calderón (42), alumna egresada de estomatología.

Por este motivo, varios grupos de diferentes facultades se reunieron en un plantón a las afueras de la casa de estudios. Ellos exigen que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) intervenga ante las irregularidades e ineficiencias administrativas de las que son víctimas.

En este acto de protesta visibilizaron las dificultades que encontraron durante los procedimientos para acceder al grado académico de bachiller y título profesional, entre otros tipo de documentos que les impide continuar sus estudios.

“Hay 2 mil alumnos con bachiller, pero no válidos porque la firma no está reconocida”, sostiene. “Luis Cervantes Liñán fue suspendido como rector por la Sunedu, Ramiro Alonzo queda como rector encargado, pero el 7 de setiembre renunció. Nos dejan en el aire porque no se puede hacer ningún papel ni trabajar con todas las de la ley. Ahora, Cervantes nuevamente está como rector”, argumentó Andrea Andrade, bachiller en estomatología.

Además cuenta para La República que esta situación entorpeció el camino de miles de estudiantes y egresados. “El egresado no puede sacar el título, quien ha terminado, no puede sacar el bachillerato y los estudiantes no pueden hacer sus traslados porque no dan documentos y quienes desean seguir en la Garcilaso, no pueden avanzar porque abren y cierran el curso”, manifestó indignada en medio de la protesta pacífica que se desarrolló en el frontis de la Facultad de Ingeniería en Pueblo Libre.

