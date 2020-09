El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, instó a los alcaldes a priorizar los proyectos de agua y saneamiento por encima de las obras de cemento. También, se refirió a la necesidad de impulsar proyectos de luz trifásica en el área rural para generar oportunidades de desarrollo y dividendos a los agricultores.

Además, señaló que se vienen elaborando 20 proyectos de agua y alcantarillado para Incahuasi, Cañaris y Salas. En torno a la luz trifásica, precisó que está trabajando un proyecto de este tipo en beneficio de 1.500 agricultores con el propósito que generar pequeñas industrias.

PUEDES VER Lambayeque: reconocen a 28 familias de Pítipo como expertos en buenas prácticas agrícolas

Indicó que si bien son proyectos que no se ven, instó a los alcaldes a pensar en este tipo de obras y no solo en cemento. Citó a Chóchope como uno de los distritos que carece de este elemental servicio. Igualmente se refirió a la situación del distrito de José Leonardo Ortiz donde obras de alcantarillado han sido mal ejecutadas y abandonadas, y no se pueden pavimentar.

Contaminación del agua

También se abordó la situación de Pacora declarada en emergencia por contaminación del agua para el consumo humano. El gobernador señaló que la declaratoria queda en papel. Por ello, dijo que se viene elaborando el expediente para la instalación de una planta con tecnología coreana para el tratamiento de arsénico y plomo.

Recordó que expuso ante el Consejo Regional el proyecto aún en idea de la planta de agua por gravedad desde Tinajones, no obstante, no hubo respuesta positiva, por tanto, no se pudo gestionar un préstamo de la India por 1.500 millones de dólares.

Lambayeque. últimas noticias: