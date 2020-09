El consejero regional por la provincia de Ascope y presidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, presentó el proyecto de ordenanza regional para “declarar de interés la recuperación, conservación, producción y promoción del ají mochero en la región para reconocer esta especie como patrimonio regional y al pueblo de Moche como su capital natural”.

Asimismo, en la documentación presentada se destaca la tradición, importancia y antigüedad de esta especie que aún se preserva su producción y consumo en la región.

Los diversos estudios arqueológicos demuestran el uso del ají mochero en el antiguo Perú. En ese sentido, se descubrieron en la cueva Guitarrero, en la provincia de Yungay (Áncash) rastros de esta especie, la cual se remonta a unos 8.000 años antes de nuestra era.

Además, en La Libertad, se encontraron muestras del ají en tumbas del complejo arqueológico Huaca Prieta (2.500 A. C.), ubicado en el valle de Chicama. También están los hallazgos de las chacras hundidas en Guañape, litoral del Valle Virú, el cual pertenece a la cultura Salinar (400 A. C. a 100 A. C.).

En la época incaica, el consumo de esta especie también estuvo presente en gran medida, según los estudios.

