“Tenemos todos que estar preparados para lo que vaya a pasar en el mes que sigue, solo el día a día nos lo dirá, pero podemos enfrentar un rebrote como en Europa”, reconoció ayer la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. ¿Es inevitable que una segunda ola del nuevo coronavirus llegue al Perú? ¿En cuánto tiempo podría ocurrir?

Para Ciro Maguiña, infectólogo y vicedecano del Colegio Médico, el propio comportamiento de una epidemia se caracteriza por presentar nuevas olas de contagios en pocas semanas, sobre todo cuando hay un descuido en las medidas de protección.

Y esto es lo que ya viene ocurriendo en países europeos. “Estamos atentos a lo que ocurre en Europa que, entre cuatro y cinco meses después de los primeros picos epidémicos, está teniendo una segunda ola. No es un fenómeno aislado, es algo que se está presentando”, dijo Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública del Minsa.

En el caso del Perú, durante las últimas semanas se ha registrado un importante descenso en sus cifras de infectados y muertes, como lo que ya se vivió en Europa y Asia en los meses pasados. “(Por ello) no podemos asegurar que no va a ocurrir lo mismo en el país”, agregó el viceministro Suárez.

Otra explicación

Hay un motivo importante sobre por qué algunos países o regiones viven una segunda ola con más fuerza. En España, por ejemplo, durante su primera ola, solo un 15 % de su población estuvo contagiada, es decir solo ellos presentan anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Entonces, el 85 % permanece con riesgo a infectarse en esta nueva ola.

Es por ello que los estudios de seroprevalencia son de suma importancia para conocer cuántas personas en una región aún son propensas a contagiarse del COVID-19, afirma el infectólogo Juan Celis.

Como se recuerda, en Lima, el único estudio realizado arrojó que solo un 25 % de personas se habían infectado, entonces la capital tiene un gran riesgo de pasar una nueva ola y probablemente llegue con mucha más fuerza. “Se estima que la segunda ola siempre es peor que la primera, debido a que crece muy rápido”, detalló Suárez.

Maguiña confirma que una nueva ola se da en poca semanas y en lugares donde las cifras han caído notablemente y donde aún hay personas a las cuales el virus pueda contagiar. Este es el caso de Lambayeque, cuyo estudio de seroprevalencia dio a conocer que solo el 30 % estuvo infectado, por lo que la segunda ola podría llegar en un par de semanas a esa región.

PUEDES VER Brigadas de salud llegarán a distritos de Lima Sur para atender a 3.000 vecinos

En cambio, en Iquitos incluso se podría hablar de que ya no habría una nueva ola. Juan Celis, también médico del Hospital Regional de Loreto, dijo a La República que un reciente estudio arrojó que el 74 % ya estuvo contagiado. El primero, del mes de julio, había reportado un 70 %. “Es casi imposible una segunda ola. No tenemos hospitalizados y a diario solo hay uno o dos nuevos casos”, dice Celis, quien cree que en Lima la nueva ola podría llegar en unos tres meses, porque sus cifras todavía no igualan a las reportadas en Iquitos.

“En Lima y Callao, las cifras se han estacando, deben seguir bajando”, agrega por su parte Ciro Maguiña.

PUEDES VER Minedu se alista para eventual retorno a las aulas en el 2021, afirma ministro Benavides

Ahora bien, los especialistas coinciden en que no se puede bajar la guardia. “Las personas ya saben cómo uno se contagia y cómo prevenir, entonces no pueden estar yendo a las playas”, agrega el especialista.

“No hay desarrollo ni economía sin salud. No hay libertades sin salud, es muy importante que todos sigamos las normas. Si viene una segunda ola de coronavirus, las personas negativas (que incumplen las normas) van a estar en riesgo”, reiteró la ministra Mazzetti.

“La mascarilla es tan importante como la vacuna”

“Está demostrado que la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos son las medidas que nos van a proteger, y debemos seguirlas por un buen tiempo”, afirma el infectólogo Juan Celis, quien recuerda que en estos momentos la mascarilla es más importante que la vacuna, pues esta aún no está lista.

Para el infectólogo Ciro Maguiña, la mascarilla debe ser usada hasta el otro año. “Las mascarillas son el nuevo cinturón de seguridad. Salvan vidas”.

Los especialista recomiendan que los profesionales de la salud o los que luchan en primera línea deben usar las N95, pero la población en general puede usar las quirúrgicas o las de tela reutilizable, y de manera correcta, pues está demostrado que reduce las posibilidades de contagio.

“Hay una gran necesidad de dar atención a las personas que ya pasaron el COVID-19. Se cansan, tienen dolor de espalda, sudoración”, resalta Celis. En tanto, Maguiña recuerda que las personas también mueren por otras enfermedades.

Claves

Contagios. EsSalud realizó 500 pruebas a usuarios de la Estación Central del Metropolitano y 151 personas resultaron positivas.

PUEDES VER Coronavirus: pacientes con enfermedades crónicas son más propensos a reinfección

No es un rebrote. El infectólogo Celis explicó que se habla de rebrote cuando toda la población fue contagiada, como es el caso de Wuhan. Protección. La mascarilla y los protectores faciales son barreras efectivas contra el COVID-19.

Coronavirus en Perú, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.